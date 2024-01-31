Мазепа оказался хуже скандального Лагуна? Кто и как назначил космический залог

Арест бизнесмена Игоря Мазепы по делу, открытому еще десять лет назад, назначение залога в размере, который в 100 раз выше возможного ущерба, стали самым громким и наиболее показательным примером коррупционного давления силовиков на бизнес.

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Прокуратура, среди которых представитель Офиса генпрокурора Евгений Слёта, требовала установить размер меры пресечения в 700 млн грн, а судья Печерского райсуда Евгений Хайнацкий удовлетворил требование частично и установил "космический" залог в 349,7 млн грн. Что интересно, именно этот судья разрешил бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну выезжать за границу. Видимо, скандальный банкир с миллиардными долгами по версии судьи вызывает больше доверия, чем Мазепа.

И прокурор, и судья своими решениями фактически лишили Мазепу возможности альтернативной меры пресечения. Пока его адвокаты из-за апелляционного решения уменьшили размер залога до 21 млн грн, бизнесмен находился за решеткой.

От действий прокуратуры не защищены даже самые успешные представители бизнеса. Мазепу обвиняют в том, что чиновники организовали схему незаконной приватизации земли. Еще в прошлом году в судебных делах (а это дело длится уже много лет) говорилось, что ряд должностных лиц злоупотреблял служебным положением. Их действия и расследовали силовики. Но в этом году вместо чиновников виновным сделали бизнесмена, купившего эту землю на вторичном рынке.

О том, почему "космические" залоги необходимо отменять и как силовики давят на бизнес, читайте в материале OBOZ.UA.

Прокурор Слёта и судья Хайнацкий: кто отправил Мазепу под арест

Гендиректор и основатель Concorde Capital Игорь Мазепа в прошлом году стал одним из основателей общественного движения предпринимателей "Манифест 42". В него вошли более 40 представителей крупного бизнеса. Мазепа, в частности, анонсировал создание антирейтинга силовиков и судей, давящих на бизнес. Как говорит предприниматель, именно желание бороться с коррупционным давлением силовиков привело его в изолятор.

Мазепа столкнулся с тем, с чем обещал бороться. Уголовное дело по покупке 7 га земли Киевской дамбы, где он построил коттеджный городок, началось еще в 2014-м. Еще в прошлом году в судебных документах говорилось, что группа чиновников нанесла государству ущерб, организовав приватизацию земли. В этом году дело "переработали". Теперь, по версии следствия, именно Мазепа организовал чиновников, чтобы незаконно получить землю и нанести государству ущерб в 7 млн. грн.

В этом была логика: чиновники завладели землей, по дешевке оформили ее на физических лиц, а уже физические лица продавали представителям бизнеса. То есть фактически Мазепа купил землю уже на вторичном рынке, у частных лиц, а не у государства. Землю же вроде бы незаконно получили те же частные лица с помощью чиновников Госгеокадастра, Госводагенства, Госводагенства.

Были ли злоупотребления во время оформления земли, действительно ли ее украли, какие именно чиновники обогатились захватом земли – должны установить правоохранители и доказать свою версию в суде. Дело 10 лет тянули, а затем вместо того, чтобы арестовывать чиновников и арестовывать то, что было получено с помощью коррупции, решили арестовать одного из крупнейших украинских предпринимателей.

Государству нанесен ущерб на 7 млн грн. Для мультимиллионера Мазепы, компания которого оперирует миллиардами, это относительно незначительная сумма. Силовики без решения суда устроили обыски в его офисах, дождались, пока он в очередной раз законно решит пересечь границу и арестовали ее.

Бизнесмена задержали утром, а уже в обед судья Печерского райсуда Евгений Хайнацкий рассматривал ходатайство об аресте Мазепы с альтернативой с внесением залога. Прокуроры требовали залог в 700 млн грн или арест. Представитель Офиса генпрокурора Евгений Слёта, также являющийся прокурором по делу Мазепы, в эфире одного из телеканалов объяснил такое требование состоянием Мазепы. Мол, мера пресечения должна остановить от побега, а для Мазепы это именно сумма в 700 млн грн.

Хотя на самом деле внести такой залог быстро не сможет ни один украинский бизнесмен. Даже самый богатый украинец не держит на счету в украинском банке 700 млн. грн. Деньги инвестированы в активы, компании, недвижимость, бизнес, разные счета и акции. То есть назначить такой залог – оставить без возможности внести залог.

Хайнацкий рассмотрел ходатайство и сумму уменьшил до 349,7 млн. грн. Такую сумму бизнесмен внести не смог. И только после того, как залог уменьшили уже до 21 млн грн, Мазепа заплатил и был уволен из-под ареста. Украинцу пришлось несколько дней провести под арестом, вероятно, это и было главной целью назначения такого размера меры пресечения.

Прокурор Евгений Слёта и судья Печерского райсуда Евгений Хайнацкий достойно могли бы занять первые места в анонсированном антирейтинге силовиков и судей, которые давят на бизнес. И пока прокуроры и судьи могут почти законно организовывать расправы над кем-либо, такая практика будет повторяться.

Что говорят адвокаты и что известно о прокуроре и судье

Уже есть несколько решений Европейского суда по правам человека по установлению украинскими судами слишком большого размера залога, рассказывает адвокат Ростислав Кравец . Залог должен быть в размере, который сдержит подозреваемого от побега или нарушения законных требований. Когда судьи сознательно определяют такой размер залога, который выплатить нереально, они нарушают права украинцев.

"Здесь не нужно менять законы, здесь нужно, чтобы прокуроры поняли наконец, на кого они работают. Они должны защищать закон. Такие суммы залогов - позорная для Украины ситуация", - говорит адвокат.

Издание "Наши деньги" в прошлом году писало о том, как полиция организует обыски квартир бизнесменов, подставляя фальшивые статьи УПК. На один из обысков тогда разрешение дал именно судья Хайнацкий. Именно Хайнацкий разрешил бывшему мажоритарному владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну, который должен "Ощадбанку" 4,5 миллиарда, выезжать из Украины. В своей декларации судья указал квартиру в Киеве, здание площадью почти 353 квадрата в пригороде. У его жены есть ряд земельных участков. Также супругам принадлежит автомобили Lexus RX 350, два автомобиля BMW X5.

Пока прокуратура и судьи могут самостоятельно определять размер залога, фактически без ограничений и ответственности за необоснованные решения, такая практика сохранится. Правоохранители обвиняют Мазепу в том, что именно он создал преступную группировку, незаконно приватизировавшую земельные участки. В то время как сам Мазепа уверен: наказывают его за создание "Манифест 42".

"Выходит, что инициатива "Манифест 42", вокруг которой объединились предприниматели, требующие изменений в подходах правоохранителей к бизнесу, и является той "преступной группой"? Это, пожалуй, совпадение, что за неполный месяц правоохранители уже пришли к двум активных манифестантов?" – заявил предприниматель.

Судьи и прокуроры, принимающие сомнительные решения, должны понимать, что искаженное правосудие рано или поздно коснется и их судьбы. А единственный выход закончить эту порочную практику: ввести реальную ответственность для тех, кто использует свои полномочия по незаконному коррупционному давлению.