Любимое блюдо украинцев снова подорожало: как супермаркеты переписали цены на "борщовый набор"

В Украине "борщовый набор" существенно дорожает : морковь уже стоит 40 грн/кг, капуста – 40–60 грн/кг, картофель – до 60+ грн/кг в супермаркетах. Ухудшение качества и рост цен вынуждают потребителей переходить на крупы, макароны и выращивать овощи самостоятельно.

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Об этом в своей статье пишет Лариса Гук, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА". Наибольший рост цен наблюдается на:

морковь – в среднем 40 грн/кг в супермаркетах;

– в среднем 40 грн/кг в супермаркетах; картофель – от 27 до 60 грн/кг в магазинах (на рынках цены более стабильны: 30–45 грн/кг);

– от 27 до 60 грн/кг в магазинах (на рынках цены более стабильны: 30–45 грн/кг); капусту – 40 грн/кг за обычную, 60 грн/кг за молодую;

– 40 грн/кг за обычную, 60 грн/кг за молодую; свекла – 20 грн/кг;

– 20 грн/кг; лук – 14-15 грн/кг.

Цены могут вырасти еще на 15% ближе к весне, что обусловлено затратами на хранение. По словам аграрных чиновников, оснований для снижения стоимости продуктов нет, поэтому повышение станет неизбежным.

Причины роста цен и ухудшение качества

последствия жары 2023: высокие температуры летом негативно повлияли на урожайность многих овощей, в частности картофеля и моркови;

логистические расходы: высокие затраты на хранение и транспортировку придают ценам динамики;

высокие затраты на хранение и транспортировку придают ценам динамики; структурные проблемы в сельском хозяйстве: нехватка государственных программ поддержки фермеров и низкая доступность кредитов покидают сектор в сложном положении.

Из-за высоких цен и низкого качества овощей многие потребители вынуждены менять свои пищевые привычки. Ожидается несколько ключевых тенденций:

спрос на крупы и макаронные изделия: из-за более стабильных цен на эти продукты люди все чаще включают их в свой рацион, заменяя овощи;

из-за более стабильных цен на эти продукты люди все чаще включают их в свой рацион, заменяя овощи; возврат к самостоятельному выращиванию овощей: растет количество людей, выращивающих продукты в пределах своих домохозяйств, даже в городах;

растет количество людей, выращивающих продукты в пределах своих домохозяйств, даже в городах; развитие инфраструктуры хранения: ритейл активно строит овощехранилища, а государство обещает содействие в их финансировании. Это может улучшить ситуацию в будущем, но в ближайшее время потребители будут оставаться в сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на продукты в Украине вырастут на 10-15% к весне 2025 года из-за сезонности, инфляции, увеличения расходов на горючее и последствий войны. Повышение происходит постепенно: на 1,5-3% в месяц в зависимости от категории продуктов.

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