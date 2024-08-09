Курс сменил свой вектор движения: банки и обменники Украины выставили новые цены на доллар
Банки в Украине к концу недели перестали снижать курс доллара – шок от глобального фондового обвала прошел, как и откат после него. В пятницу, 9 августа, американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 40,8/41,3 грн (покупка/продажа), как и сутки назад. А вот с понедельника банковская цена доллара упала уже на 25 коп. и в покупке, и в продаже.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом все же немного изменили среднюю стоимость доллара до 40,69/41,28 грн. Валюта за последние сутки подешевела на 4 коп. в покупке, но подорожала на 6 коп. в продаже.
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,99 грн. Это:
- на 1 коп. больше, чем было в четверг, 8 августа;
- на 15 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 50 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар заметно дороже в покупке, но равен банковскому в продаже. Американскую валюту "с рук" 9 августа предлагают в среднем по цене 41,2/41,3 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в крупных банках: где лучше продать и купить валюту сегодня
Крупные коммерческие банки Украины 9 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,15-41,3 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,1-40,85 грн.
Курс в таблице может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, следует обращаться в колл-центр конкретного финучреждения.
Как изменится курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать украинцам
По прогнозам банковского сектора, до 14 августа стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 40,5 до 41,5 грн. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, в небанковских обменниках курсовой диапазон составит курс в них будет находиться в пределах от 40,6 до 41,45 грн.
"Волатильность (изменчивость. – Ред.) на рынке будет большой. Однако глобального обвала или роста я не жду. Шок, который был после ситуации на фондовых рынках, уже прошел, – и сейчас происходит коррекция, которую будем наблюдать на этой неделе до 14 августа. – Ред.)", – отметил специалист.
При этом он считает, что ожидать новых ослаблений на валютном рынке не стоит. Дело в том, отметил финансист, что НБУ не располагает возможностями "для того, чтобы увеличивать и так большой спрос на валюту".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "индекс Биг Мака" указал на значительную недооценку гривни. Действующий курс составляет 41,05 грн за доллар, в то время как "должен" составлять 20,71 грн за доллар.
Впрочем, "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют, ведь он учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.
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