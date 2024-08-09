Курс сменил свой вектор движения: банки и обменники Украины выставили новые цены на доллар

Банки в Украине к концу недели перестали снижать курс доллара – шок от глобального фондового обвала прошел, как и откат после него. В пятницу, 9 августа, американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 40,8/41,3 грн (покупка/продажа), как и сутки назад. А вот с понедельника банковская цена доллара упала уже на 25 коп. и в покупке, и в продаже.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом все же немного изменили среднюю стоимость доллара до 40,69/41,28 грн. Валюта за последние сутки подешевела на 4 коп. в покупке, но подорожала на 6 коп. в продаже.

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,99 грн. Это:

на 1 коп. больше, чем было в четверг, 8 августа;

на 15 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 50 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар заметно дороже в покупке, но равен банковскому в продаже. Американскую валюту "с рук" 9 августа предлагают в среднем по цене 41,2/41,3 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в крупных банках: где лучше продать и купить валюту сегодня

Крупные коммерческие банки Украины 9 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,15-41,3 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,1-40,85 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,65 41,25 Ощадбанк 40,8 41,4 ПУМБ 40,8 41,3 Сенс Банк 40,85 41,25 Универсал Банк 40,1 41,2 Райффайзен Банк 40,7 41,15 Укргазбанк 40,85 41,3 Креди Агриколь 40,75 41,29 Укрэксимбанк 40,7 41,3

Курс в таблице может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, следует обращаться в колл-центр конкретного финучреждения.

Как изменится курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать украинцам

По прогнозам банковского сектора, до 14 августа стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 40,5 до 41,5 грн. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, в небанковских обменниках курсовой диапазон составит курс в них будет находиться в пределах от 40,6 до 41,45 грн.

"Волатильность (изменчивость. – Ред.) на рынке будет большой. Однако глобального обвала или роста я не жду. Шок, который был после ситуации на фондовых рынках, уже прошел, – и сейчас происходит коррекция, которую будем наблюдать на этой неделе до 14 августа. – Ред.)", – отметил специалист.

При этом он считает, что ожидать новых ослаблений на валютном рынке не стоит. Дело в том, отметил финансист, что НБУ не располагает возможностями "для того, чтобы увеличивать и так большой спрос на валюту".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "индекс Биг Мака" указал на значительную недооценку гривни. Действующий курс составляет 41,05 грн за доллар, в то время как "должен" составлять 20,71 грн за доллар.

Впрочем, "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют, ведь он учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.

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