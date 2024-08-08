В банках готовятся ощутимо менять курс доллара в ближайшие дни: чего ожидать украинцам

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так, по прогнозам, до 14 августа стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 40,5 до 41,5 грн. Вечером же 8 августа банки выставили курс на среднем уровне 40,85/41,3 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил, что в обменниках ожидается рост стоимости валюты как в покупке так и в продаже.

Так, по прогнозам, до 14 августа курс в них будет находиться в пределах от 40,6 до 41,45 грн. Вечером же 5 августа там:

покупают валюту в среднем по 40,81 грн;

продают – по 41,25 грн.

"Волатильность (изменчивость. – Ред.) на рынке будет большой. Однако глобального обвала, или роста я не жду. Шок, который был после ситуации на фондовых рынках, уже прошел, – и сейчас происходит коррекция, которую будем наблюдать на этой неделе (в указанный временной промежуток. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом он выразил мнение, что ожидать новых ослаблений на валютном рынке не стоит. Дело в том, отметил финансист, что НБУ не располагает возможностями "для того, чтобы увеличивать и так большой спрос на валюту".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – продолжающаяся полномасштабная война. Тем не менее до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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