Курс рубля залег на дно: валюта РФ пробила психологически важный уровень

Российская валюта продолжает свое падение на фоне событий в Курской области РФ. Рубль обновил 10-месячный минимум стоимости к доллару и евро.

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Как сообщают росСМИ, 13 августа индикативный рублевый курс LSEG в долларовом измерении впервые с 20 октября 2023 года достиг отметки 96,40 руб/$. Курс к евро впервые с 12 октября упал до 105,29 рублей. Потери рубля за сутки превысили 2%.

Кроме того, ускорилась негативная динамика по отношению к юаню. В паре с китайской валютой рубль котируется по 12,11 – на 1,5% меньше, чем днем раньше. Это худшее значение с 24 июня.

Центробанк РФ старается искусственно удержать курс рубля. Из-за этого официальный курс значительно отличается от реального:

11,86 рубля за юань ;

; 89,95 рубля за доллар ;

; 96,68 рубля за евро.

СМИ называют локальный спрос на безопасные активы (доллар и евро) и события в Курской области, которые несут риски повышенной военно-политической неопределенности, главными факторами давления на рубль. Также играет роль и сезонное снижение предложения инвалюты сырьевыми корпорациями после уплаты ими циклических налогов.

В условиях изоляции от мировой финансовой системы РФ столкнулась с множественностью курсов, которые могут сильно отличаться друг от друга. В таких условиях арбитражные операции невозможны, движение капитала фактически запрещено, а внешнеторговые конверсионные операции строго контролируются.

Также OBOZ.UA писал, что Московская биржа не сможет вернуть россиянам валюту. Евро и доллары, которые брокеры хранили на счетах в клиринговом центре в качестве валютного обеспечения, будут принудительно конвертированы в российские рубли – деньги обменяют по так называемому "центральному курсу" НКЦ на 13 июня. Кроме того, санкции против Мосбиржи вызвали затруднения и для операций в юане – некоторые брокеры ввели временные ограничения на них для своих клиентов.

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