Курс доллара в Украине резко изменился: какую цену выставили банки и НБУ

Наличный курс доллара в Украине продолжил ощутимое падение. Так, утром в пятницу, 19 января, средняя стоимость американской валюты резко снизилась до 37,8/38,35 грн (покупка/продажа). Это ниже на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже, чем днем ранее.

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За неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар в Украине подешевел уже на 50 копеек в покупке и на 60 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) также ощутимо снизил официальный курс доллара. На 19 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,71 грн, что:

на 19 копеек ниже курса, действовавшего днем ранее;

на 53 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Следует учитывать, что нынешнее снижение курса доллара происходит после его активного роста в течение целого месяца – с начала декабря. На подорожание валюты в конце 2023 года повлиял сезонный фактор. Традиционно в декабре на валютном рынке растет количество гривни (средства выделяются на премии, бюджетные расходы и др.). Как следствие, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.

Курс доллар-гривня: где покупать и продавать валюту 19 января

Среди крупнейших коммерческих банков 19 января дешевле всего продают доллары ПУМБ, Сенс Банк и OTP Банк – по 38,3 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Райффайзен Банке, за 38,45 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (он же Монобанк) – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 19 января в государственном Сенс Банке (по 37,8 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн OTP Банк 37,8 38,45 ПриватБанк 37,85 38,45 Ощадбанк 37,9 38,55 ПУМБ 37,9 38,5 Сенс Банк 38 38,45 Универсал Банк 37,3 38,4 Укрсиббанк 37,8 38,45 Укрэксимбанк 37,8 38,5 Райффайзен Банк 37,75 38,5

Курс доллара в этой таблице может отличаться от фактическогов в кассах банков. Финучреждения могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) курс доллара практически сравнялся с банковским. Американскую валюту "с рук" 19 января предлагают по цене 38,15/38,29 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ожидать в ближайшие дни

По прогнозам специалистов, в ближайшее время тенденции на валютном рынке могут снова скорректироваться. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, 22-28 января стоимость американской валюты в банках может находится в рамках 38-40 грн, что несколько превышает текущий курс.

Впрочем, по словам банкира изменения не будут глобальными. "Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться... Общая ситуация на валютном рынке будет вменяемой: негативные явления будут маловероятными, а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ разрешил украинцам покупать столько наличных долларов, сколько им нужно – как в банках, так и в обменниках. Такие правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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