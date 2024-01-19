Курс доллара в Украине резко изменился: какую цену выставили банки и НБУ
Наличный курс доллара в Украине продолжил ощутимое падение. Так, утром в пятницу, 19 января, средняя стоимость американской валюты резко снизилась до 37,8/38,35 грн (покупка/продажа). Это ниже на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже, чем днем ранее.
За неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар в Украине подешевел уже на 50 копеек в покупке и на 60 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) также ощутимо снизил официальный курс доллара. На 19 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,71 грн, что:
- на 19 копеек ниже курса, действовавшего днем ранее;
- на 53 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Следует учитывать, что нынешнее снижение курса доллара происходит после его активного роста в течение целого месяца – с начала декабря. На подорожание валюты в конце 2023 года повлиял сезонный фактор. Традиционно в декабре на валютном рынке растет количество гривни (средства выделяются на премии, бюджетные расходы и др.). Как следствие, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.
Курс доллар-гривня: где покупать и продавать валюту 19 января
Среди крупнейших коммерческих банков 19 января дешевле всего продают доллары ПУМБ, Сенс Банк и OTP Банк – по 38,3 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Райффайзен Банке, за 38,45 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (он же Монобанк) – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 19 января в государственном Сенс Банке (по 37,8 грн за долл.).
На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) курс доллара практически сравнялся с банковским. Американскую валюту "с рук" 19 января предлагают по цене 38,15/38,29 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в Украине: чего ожидать в ближайшие дни
По прогнозам специалистов, в ближайшее время тенденции на валютном рынке могут снова скорректироваться. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, 22-28 января стоимость американской валюты в банках может находится в рамках 38-40 грн, что несколько превышает текущий курс.
Впрочем, по словам банкира изменения не будут глобальными. "Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться... Общая ситуация на валютном рынке будет вменяемой: негативные явления будут маловероятными, а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ разрешил украинцам покупать столько наличных долларов, сколько им нужно – как в банках, так и в обменниках. Такие правила действуют с 1 декабря 2023 года.
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