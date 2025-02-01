Компания из Житомира поставляла оборудование военным санаториям РФ: СБУ разоблачила схему

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала схему обхода санкций на поставку украинской продукции в РФ. Представители житомирской компании продавали оптовые партии систем отопления для нужд минобороны РФ.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении СБУ. Так, по материалам дела, к организации сделки причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, производящей тепловые котлы и конвекторы. Установлено, что с мая 2022-го украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительственными структурами РФ.

Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора. Во избежание санкций фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии.

Там товар "паковали" под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали в подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в РФ. По такой схеме фигуранты переправили несколько оптовых партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 млн гривен.

Во время обысков по адресу компании-производителя и в помещении организатора сделки обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили главе отдела сбыта житомирской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки, в том числе супруги фигуранта – владелицы житомирского предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Государственная таможенная служба Украины отказалась расследовать подозрения в коррупции в отношении чиновниц таможни. Расследователи не увидели основания для проведения мониторинга, несмотря на непрозрачность в их налоговых декларациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!