Когда закончится война в Украине: МВФ ухудшил свой прогноз

МВФ (Международный валютный фонд) ухудшил ожидания и прогнозирует, что война в Украине продлится в течение всего 2026 года. Фонд также начал обсуждение новой программы поддержки Украины и призывает продолжать реформы и укреплять бюджет для обеспечения финансовой устойчивости.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. По его словам, сейчас фонд исходит из предположения, что вооруженный конфликт будет продолжаться в течение всего 2026 года.

"Что касается прогнозов роста экономики Украины, они действительно ухудшились. Это отражает атаки России на энергетическую инфраструктуру и гражданское население", – отметил Каммер. По его словам, оценки МВФ учитывают заявление украинского правительства о затяжном характере войны, что стало ключевым фактором в формировании новых макроэкономических прогнозов.

Украина обратилась к МВФ с запросом на новую программу финансовой поддержки. Каммер пояснил, что обсуждения касаются не только макроэкономической рамки, но и структурных реформ, которые могли бы поддержать экономику страны в условиях затянувшейся войны. "Переговоры только начались и потребуют времени. Обсуждения продолжаются на этой неделе, но это только старт процесса", – добавил представитель фонда.

Важным аспектом станет обеспечение внешнего финансирования. МВФ участвует в переговорах Украины с международными партнерами для определения финансового разрыва, который необходимо покрыть, чтобы поддержать государственные расходы и восстановление экономики. Каммер также прокомментировал возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

В США заморожено около 5 млрд долларов , в Европе – около 210 млрд евро;

, в Европе – около ЕС предложил выдать Украине часть этих средств в виде репарационного кредита.

МВФ пока не имеет официальной позиции по использованию активов, однако советует обеспечить надежную юридическую основу и учитывать возможные последствия для международной финансовой системы. Фонд подчеркивает важность продолжения структурных реформ в Украине. В частности:

борьба с коррупцией;

улучшение управления и институционального развития;

укрепление собственной бюджетной базы для повышения финансовой устойчивости страны.

"Доноры оказывают значительную поддержку, но Украине нужно делать решительные шаги для увеличения доходов бюджета. Это должно быть устойчивое и долговременное решение", – подчеркнул Каммер. Эксперты МВФ считают, что успешное проведение реформ и увеличение внутренних доходов бюджета станет решающим фактором не только для восстановления экономики, но и для подготовки Украины к вступлению в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НБУ находится под давлением со стороны МВФ с целью девальвации гривны. Подорожание доллара в Украине должно увеличить гривневые доходы бюджета.

