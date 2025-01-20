"Киевстару", Vodafone и lifecell хотят изменить "статус": законопроект уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12420, которым предлагается признать критической инфраструктурой операторов мобильной связи (в Украине такими являются "Киевстар", Vodafone и lifecell). Предполагается, что принятие документа позволит, в частности, обеспечить бесперебойную связь.

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Об этом говорится в пояснительной записке к документу. Среди авторов же законопроекта – нардепы Александр Федиенко Георгий Мазурашу (оба – "Слуга народа"), Николай Тищенко (внефракционный) и пр.

"Принятие проекта Закона Украины ... обусловлено необходимостью осуществления обеспечения бесперебойной мобильной связью населения и государственных органов Украины, определение поставщиков мобильной связи критической инфраструктурой национального уровня высшей категории критичности – I категория критичности", – говорится в записке.

Там напомнили: в конце 2023 года в работе оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. В результате чего:

По всей стране абоненты Киевстар исчезли мобильную связь и Интернет, при этом пользователи не могли присоединиться к сетям других операторов в рамках внутриукраинского роуминга.

Сбои возникли у всего оборудования, которое использовало связь "Киевстар", что привело к серьезным инфраструктурным проблемам по всей Украине".

Принятие же закона, ожидается, поможет недопустить подобного в будущем.

Ранее же Кабмин принял постановление, согласно которому, мобильные операторы относились к критически важным объектам – которым не будут отключать свет даже при применении соответствующих графиков. В целом, в список таких объектов, согласно документу, входят:

Технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины.

Объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью только 100 кВт.

Населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. Первым системные отключения проведет "Киевстар" – 28 января оператор выключит 3G в Смеле, а 25 февраля – во Львове, Львовском районе, Жовкве и Винниках.

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