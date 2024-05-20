"Киевстар" меняет тарифы: какие обновления запланированы

Украинский мобильный оператор "Киевстар" инициировал изменения для ряда тарифных планов. Причина – намерение сбалансировать увеличенные расходы на обслуживание абонентов и поступления. В частности, абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг – или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров. Он отметил: изменение тарифов является неизбежным процессом.

"Растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены. Мы делаем это впервые с начала войны. К тому же мы даем клиентам выбор: либо перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг, либо выбрать альтернативу из существующих тарифных планов по меньшей цене и с меньшим объемом услуг. Нужно понимать, что это неизбежный процесс", – говорится в сообщении.

При этом Комаров подчеркнул: изменения затронут тарифные планы, которые не менялись несколько лет. А абоненты, которые подключили свои тарифы менее 1 года назад, получат иммунитет – их предложения меняться не будут.

"Были пересмотрены тарифы, которые мы не трогали несколько лет. ... У нас есть правило. Мы не меняем тарифы в течение 12 месяцев. К примеру, если у нас есть новая клиентская база, которая подключилась менее чем за год до этого момента, их тарифы мы не трогаем", – объяснил он.

Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077

Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

По информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Ведь "оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов в перспективе ближайших двух лет".

В настоящее же время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:

67;

68;

96;

97;

98.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2.

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