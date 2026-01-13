'Киевстар' объявил о новом расширении команды благодаря программе 'БезВагань'

29 специалистов присоединились к команде Киевстар в рамках третьего набора программы "БезВагань", которая реализуется в 2025–2026 годах. Программа действует с 2023 года и уже в третий раз открывает возможности для специалистов без опыта работы или тех, кто стремится освоить новую профессию и получить практические навыки.

"БезВагань" – это о решимости и вере в себя. Девиз программы: "Останавливаться нельзя двигаться", – знаки препинания мы не ставили намеренно, ведь каждый решает, что выбрать, – рассказывает Светлана Кончанина, начальница департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар и идейная вдохновительница проекта. – Мы предлагаем участникам больше, чем работу и практический опыт. Это также возможность окунуться в рабочую атмосферу большой успешной компании, усилить гибкие навыки и т.д.".

Кандидаты на участие в программе – это люди, которые разделяют ценности и культуру Киевстар, их опыт, возраст и другие личные качества для работодателя значения не имеют. Эта программа подходит для:

специалистов с высоким потенциалом и хорошей теоретической базой,

специалистов с перерывом в работе или тех, кто желает сменить сферу деятельности,

родителей в декрете,

ветеранов или родных военных,

выпускников вузов и студентов.

Участники оформляются в коллектив по договору на один год. В течение первых трех месяцев работы их сопровождает ментор – опытный сотрудник, который перед этим прошел соответствующее обучение. На протяжении всего действия проекта участникам гарантирована поддержка коллектива. При наличии вакансий и если новички хорошо зарекомендуют себя, они имеют возможность получить приглашение присоединиться к коллективу на постоянной основе.

Отзывы участников программы:

Татьяна Гусак, работает в отделе управления процессами и корпоративной эффективностью: "Я давно хотела сменить работу, и программа "Без колебаний" стала отличной возможностью сделать это без страха, что опыт или возраст могут стать препятствием. Главное – желание работать, а у меня оно было огромным! Еще один важный плюс – поддержка менторки. И хочу сказать, что здесь мне очень повезло: моя менторка просто невероятная и вдохновляет двигаться вперед. А Киевстар – известный работодатель с сильным брендом, социальным пакетом и конкурентной зарплатой. Это придало уверенности, что я делаю правильный выбор".

Валерия Особливец, работает в отделе кадров: "Я хотела сменить сферу деятельности, однако не понимала как это сделать. И как меня могли взять на какую-то другую должность, если у меня "0" опыта. Но желание перемен было сильнее обстоятельств. И вот мне попалась информация о программе "Без колебаний". И я, без колебаний, заполнила анкету на участие".

В этом году по программе "БезВагань" новые сотрудники присоединились к командам HR, финансовой и технической дирекций, департамента контроля и аудита, В2В, Киевстар ТВ. Всего с 2023 года участниками программы стали 72 специалиста, 34 выпускника из предыдущих наборов проекта получили приглашение на постоянную работу.

В компании также в этом году стартовала обновленная программа, направленная на старт карьеры для молодежи: "На старт, внимание, карьера". Это возможность для студентов и недавних выпускников сделать свой первый профессиональный шаг. В течение 6 месяцев участники программы получат реальный опыт работы, поддержку наставников, официальную рыночную зарплату, корпоративные бенефиты и шанс остаться в команде после завершения программы.