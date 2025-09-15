Изготавливали фальшивые водительские удостоверения и техпаспорта: в Украине разоблачили масштабную подпольную полиграфию

В Украине, в Хмельницкой области, разоблачили подпольную полиграфию, где изготавливали фальшивые водительские удостоверения, техпаспорта и документы автошкол. Схема работала через телеграмм-заказ и пересылку подделок по почте, а организатору уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Организатором оказался 37-летний местный житель, который обустроил в собственном доме настоящую мини-типографию.

Заказы злоумышленник принимал через мессенджер Telegram. Клиентам он предлагал широкий ассортимент. В частности, фальшивые документы от имени сервисных центров МВД, "бумаги" об окончании автошкол и другие официальные справки.

Готовые подделки мужчина отправлял по почте по всей Украине. Чтобы оставаться незамеченным, пользовался вымышленными именами для пересылки и постоянно менял банковские карты, на которые получал оплату.

В ходе спецоперации оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Хмельницкой области задокументировали противоправную деятельность. Во время обысков на подпольной полиграфии обнаружили:

профессиональное оборудование для печати документов;

инструменты и бланки;

мобильные телефоны с переписками с клиентами;

75 тысяч долларов наличными;

другие вещественные доказательства, подтверждающие нелегальный бизнес.

На основе собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. А именно:

ч. 1 ст. 199 – изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг и голографических элементов;

– изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг и голографических элементов; ч. 1 и ч. 3 ст. 358 – подделка и использование фальшивых документов, печатей, штампов.

За такие преступления предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине участились мошенничества под предлогом изготовления якобы настоящих документов на авто. Злоумышленники собирают деньги на "быстрые услуги" по получению водительских удостоверений, открытие дополнительных категорий на управление и продажу номерных знаков.

