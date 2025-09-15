Изготавливали фальшивые водительские удостоверения и техпаспорта: в Украине разоблачили масштабную подпольную полиграфию
В Украине, в Хмельницкой области, разоблачили подпольную полиграфию, где изготавливали фальшивые водительские удостоверения, техпаспорта и документы автошкол. Схема работала через телеграмм-заказ и пересылку подделок по почте, а организатору уже объявили о подозрении.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Организатором оказался 37-летний местный житель, который обустроил в собственном доме настоящую мини-типографию.
Заказы злоумышленник принимал через мессенджер Telegram. Клиентам он предлагал широкий ассортимент. В частности, фальшивые документы от имени сервисных центров МВД, "бумаги" об окончании автошкол и другие официальные справки.
Готовые подделки мужчина отправлял по почте по всей Украине. Чтобы оставаться незамеченным, пользовался вымышленными именами для пересылки и постоянно менял банковские карты, на которые получал оплату.
В ходе спецоперации оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Хмельницкой области задокументировали противоправную деятельность. Во время обысков на подпольной полиграфии обнаружили:
- профессиональное оборудование для печати документов;
- инструменты и бланки;
- мобильные телефоны с переписками с клиентами;
- 75 тысяч долларов наличными;
- другие вещественные доказательства, подтверждающие нелегальный бизнес.
На основе собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. А именно:
- ч. 1 ст. 199 – изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг и голографических элементов;
- ч. 1 и ч. 3 ст. 358 – подделка и использование фальшивых документов, печатей, штампов.
За такие преступления предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.
