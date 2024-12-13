Из Дії временно "исчезнут" две услуги: какие будут недоступны

В приложении и на портале Дія с 13 декабря временно будут недоступны 2 услуги. В частности, декларирование места жительства. Причина – обновление Госмиграционной службой датацентра.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили:

Также будет недоступно получение выписки о задекларированном месте жительства.

Во время шеринга паспортов и вида на жительство через Дію временно недоступна будет информация о задекларированном месте жительства.

"Государственная миграционная служба (ГМС) обновляет датацентр. В такие дни доступ к данным ГМС ограничивается, чтобы не повредить и не потерять их во время изменений. Дія не хранит данные, а только отображает из электронных реестров и систем. Пока датацентр недоступен, связанные с ним услуги временно не будут работать", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ожидается, что сервисы будут недоступны в течение всех выходных и начале следующей недели. "Восстановить сервисы планируем в понедельник 16 декабря с 18.00. Если ждать придется меньше – обязательно дадим знать", – рассказали в Дії.

Украинцам приостановили выдачу паспортов

В свою очередь, в госпредприятии "Документ" сообщили о приостановлении выдачи и оформления паспортов – как внутренних, так и для поездок за границу. Причина – плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Там отметили: услуги не будут предоставляться до 16 декабря.

"13 декабря 2024 в 16:30 состоятся плановые технические работы обслуживания оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). В связи с этим услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться с 16.00 13.12.2024 до 16.12.2024 года. О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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