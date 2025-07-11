Имущество украинского банка выставили на продажу: название

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выставил на продажу активы АО "Коминвестбанк", который был признан неплатежеспособным в декабре 2024 года. Лотом стало помещение бывшего отделения банка в центре Рахова на Закарпатье. Торги пройдут уже 15 июля. Стартовая цена – 4,7 млн ​​грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

Площадь офиса – 196,5 кв.м.

Кроме самого отделения на продажу выставлены более 60 единиц основных средств – сейфы, шкафы, столы, стулья и т.д.

При этом подчеркивается: для участия в аукционе покупатели должны подать свои предложения до 20:00 понедельника 14 июля. А полученные от продажи деньги будут направлены на удовлетворение требований кредиторов "Коминвестбанк".

"Аукцион пройдет в системе Прозорро. Продажи. … Участие могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", – говорится в сообщении.

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, одним из главных критериев выбора банка для украинцев является гарантия по вкладам. Об этом заявили 28% участников соответствующего опроса. Еще 55% ориентируются на стабильность учреждения.

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