Государство закупает меньше оружия, чем страна может произвести: как Украина может развивать свой ОПК

Ключевой проблемой оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК) является ограниченное государственное финансирование. Дело в том, что предусмотренный на закупку оружия в 2025 году бюджет составляет лишь 17,5 млрд долларов. Что почти вдвое меньше, чем может обеспечить украинская оборонная промышленность. Выходом же из ситуации в Национальной Ассоциации Предприятий Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) видят создание совместные предприятия с иностранными партнерами.

Об этом сообщил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров. Он отметил, что в настоящее время:

Украина активно ищет международных партнеров для создания совместных производственных площадок.

Такие проекты станут мощным толчком к расширению оборонного потенциала страны.

"Совместные предприятия с иностранными партнерами – ключ к развитию украинской оборонной отрасли. .... Мы имеем более чем достаточную мощность для производства продукции для фронта и экспорта", – заверил он.

При этом Гончаров выразил мнение, что это позволит масштабировать производство. А кроме того:

Уменьшить затраты.

Создать новые рабочие места.

Увеличить налоговые поступления.

Достичь этого, уверяется, должно получиться за счет законопроектов Defense City и программы Build With Ukraine. Которые, по словам Гончарова, направлены на:

Стимулирование инвестиций.

Упрощение регуляторных процедур.

Создание дополнительных источников финансирования производства как в Украине, так и за ее пределами.

В то же время, подчеркнул он, важно не допустить концентрации государственной поддержки только в руках ограниченного круга крупных компаний. Поскольку малые и средние производители играют критическую роль в обеспечении фронта.

"Это не должно быть закрытым клубом. Мы хотим, чтобы одинаковые возможности были доступны всем жизнеспособным украинским производителям оборонной продукции", – заверил Гончаров.

