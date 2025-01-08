ФЛПы могут не платить военный сбор? Налоговый консультат рассказал, при каких условиях это возможно

ФЛП на 1 и 2 группе единого налога могут не платить военный сбор только в течение одного месяца в год, если не имеют наемных работников и не получают доход. Льгот по неуплате военного сбора из-за отсутствия наемных работников в Налоговом кодексе Украины не существует.

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Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. Некоторые СМИ заявляли, что ФЛПы могут не платить этот сбор при определенных условиях, а именно:

во время отпуска или болезни более 30 дней : если ФЛП подает больничный, подтверждающий его нетрудоспособность в течение не менее 30 дней, он якобы освобождается от уплаты военного сбора;

: если ФЛП подает больничный, подтверждающий его нетрудоспособность в течение не менее 30 дней, он якобы освобождается от уплаты военного сбора; при отсутствии наемных работников: согласно этим заявлениям, предприниматели, работающие самостоятельно, без привлечения наемных работников, также могут не платить военный сбор, ссылаясь на определенные нормы Налогового кодекса Украины.

Такие утверждения вызвали большой резонанс среди предпринимателей, ведь военный сбор остается обязательным для большинства граждан Украины. Михаил Смокович в своем комментарии подтвердил, что часть информации правдива, но другие утверждения – это сплошной фейк.

Действительно, ФЛПы на 1 или 2 группе единого налога могут воспользоваться правом на налоговые каникулы в течение одного месяца в год. В этот период они имеют право не платить:

единый налог;

военный сбор.

Однако существуют важные условия. Такие как:

предприниматель не должен иметь наемных работников;

в указанный период предприниматель не имеет права получать доход.

Если эти условия соблюдены, ФЛП действительно может освободиться от уплаты налогов, в том числе военного сбора, на время каникул. Что касается освобождения от уплаты военного сбора при отсутствии наемных работников, Смокович категорически заявляет: такой льготы не существует.

Он подчеркивает, что нормы Налогового кодекса не предусматривают никакого освобождения от военного сбора только на том основании, что предприниматель работает самостоятельно. " Не знаю, кто и откуда это взял, но подозреваю, что кто просто неправильно понял информацию и решил ее придумать", - отмечает Смокович. Единственной возможностью для ФЛП не платить военный сбор остается один месяц налоговых каникул в год, и то при условии, что он:

не имеет наемных работников;

не получал доход в течение этого месяца.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году в Украине было закрыто почти 210 тысяч ФЛП, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. Основными причинами стали экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы, а больше всего закрытий зафиксировано в Киеве, Полтавской и Винницкой областях.

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