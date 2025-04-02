Налоговая возьмется за украинцев, продающих вещи в интернете: к чему следует готовиться

Украинские налоговики усилят контроль за онлайн-деятельностью украинцев – все продажи товаров через интернет и оплата денег за них теперь будут идентифицироваться. Такие сделки будут отслеживаться на постоянной основе с 1 марта.

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О новом инструменте налогового контроля сообщили в Государственной налоговой службе. Как отмечается, с начала прошлого месяца Система учета данных РРО предоставляет информацию по:

граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары , то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации; физических лиц-предпринимателей (ФЛП), получающих средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

Таким образом, налоговая стремится к профилактике и предупреждению нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций. Но только применение финансовых (штрафных) санкций дело может не завершиться.

"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", – сообщили в ГНС.

Учитывая это, украинцев, осуществляющих продажу товаров через Интернет, призывали соблюдать правила законной предпринимательской деятельности. А именно:

официально зарегистрироваться как предприятие;

как предприятие; производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО ;

; придерживаться налогового законодательства во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что до 20 апреля украинские ФЛП должны впервые подать обновленную форму налоговой декларации – с расчетом к уплате военного сбора. Новые правила отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) действуют с 1 апреля.

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