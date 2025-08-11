Фигурант расследования НАБУ представляет государство в набсовете крупнейшей стратегической госкомпании: как так получилось и где сейчас Шурма

Расследование НАБУ в отношении Ростислава Шурмы и обыски в его доме в Германии вызвали большой резонанс – и не только в Украине. Но есть еще один факт, который ускользнул от внимания: после череды скандалов и ухода из Офиса президента Ростислав Шурма остался в качестве представителя государства в НАК Нафтогаз Украины. То есть, сохранил влияние на деятельность стратегического государственного предприятия – при этом проживая за рубежом.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Зона безнаказанности

Деятельность Ростислава Шурмы в период его работы в ОП сопровождалось чередой скандалов. Большой резонанс вызвало проведенное командой Bihus.info расследование о "семейном подряде".

Выяснилось, что солнечные электростанции, совладельцем которых был брат на Шурмы - Олег, получали оплату по "зеленому тарифу" несмотря на то, что... находились под российской оккупацией.

По данным Укрэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 года. И электроэнергия с них, скорее всего, не могла попасть в украинский рынок и не могла быть продана там.

"Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку. А вот оплата электричества, которое ГП не могло продать (из-за оккупации), соответственно означает убытки для государственного предприятия.

Расследователи считают, что именно благодаря влиянию Ростислава Шурмы с июля 2022 по июль 2023 года эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу".

Спустя некоторое время НАБУ и САП провели обыски по этому делу. Но не у "покровителя" – а только у его брата и других связанных лиц.

То есть, серьезных попыток привлечь именно Ростислава Шурму к ответственности, не было. Разве что в феврале 2024 года был эдакий лайт-вариант: на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась информация, что составлен админпротокол из-за нарушения Шурмой требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Немного предыстории. В 2022 году Ростислав Шурма организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. К участию в заседаниях были привлечены ключевые институты в этой сфере: Министерство энергетики, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ПАО "НЕК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Родной брат Ростислава Шурмы Олег – был конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников.

Сам Ростислав Шурма в период с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", являющийся соучредителем трех из названных выше компаний.

По состоянию на июль 2022 года, когда состоялось первое заседание Комитета под председательством Шурмы, у ГП "Гарантированный покупатель" была существенная задолженность по расчетам за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников, приобретенную у компаний Олега Шурмы. Сумма задолженности перед компаниями совокупно составляла около 254 млн грн.

По данным НАПК, на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 г. Ростислав Шурма фактически "принудил" "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" подписать и утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи предоставленных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии за четыре месяца 2021 года и за два 2022-го.

Таким образом, решения, принятые на заседаниях Комитета, были в частных интересах Ростислава Шурмы, а именно создали условия для успешности бизнеса его брата за счет принятия необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.

Протокол о действиях Ростислава Шурмы НАПК передало в суд. В случае признания его виновным ему грозило не бог весть какое наказание – штраф. Более неприятным было бы то, что его данные внесли бы в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Однако менее чем через месяц дело было закрыто судьей Печерского суда Светланой Шапутько. К слову, само заседание было закрытым. Возможно если бы дело рассматривали публично, то итог был бы другим.

"Наблюдение" на расстоянии

После ухода из ОП в 2024 году Ростислав Шурма уехал в Германию (у него трое детей), семья осела в городе Штарнберг вблизи Мюнхена. И в июле 2025 года немецкие правоохранители по запросу НАБУ обыскали его дом.

Информацию Spiegel украинским и зарубежным СМИ впоследствии подтвердил руководитель НАБУ Семен Кривонос. Однако не раскрыл суть расследования.

"Поскольку эта информация уже медийная, и тем более, что немецкая сторона сообщила, так я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особенно комментировать… в силу закона я не могу ни перспективы данного уголовного производства, ни его суть", – сказал Кривонос в эфире, добавив, что "это дело двигается активно вперед".

Молчит конечно же и Ростислав Шурма. На сегодняшний день он остается членом Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" – таким образом сохранив влияние на деятельность стратегического госпредприятия. Причем, он единственный из членов совета не присутствует очно, а подключается онлайн.

По данным источников, Шурма, не дожидаясь предъявления подозрения, переехал в Вену – рассчитывая, как и другие вип-фигуранты, избежать экстрадиции.

То, что на фоне всего этого фигурант антикоррупционного расследования, которое вышло уже за рамки пределы нашей страны, продолжает представлять государство – является ни чем иным, как дискредитацией Украины.

Причем не было информации даже об отстранении Шурмы (на время расследования), которое могли бы инициировать Кабмин либо члены набсовета как минимум из-за утраты доверия. И это вызывает много вопросов.