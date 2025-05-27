Фигурант расследования ГБР получит почти 41 млн грн за ремонт улицы в Черкассах: компания попадала в многочисленные скандалы и стала единственным участником тендера

Черкасский городской совет потратит почти 41 млн грн на реконструкцию участка дороги на ул. Казацкая. Работы продлятся до конца следующего года. Победитель тендера – ЧП "Дорстрой" (сейчас ожидается решение о подписании договора). "Дорстрой" – единственный участник тендера. При том эта компания уже попадала в многочисленные скандалы и даже становилась фигурантом расследования Государственного бюро расследований (ГБР).

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Как говорится в данных Рrozorro, тендер состоялся 27 мая. Его провел Департамент архитектуры и градостроительства Черкасского городского совета. При этом уже традиционно победу одержала компания ЧП "Дорстрой". В прошлом году компания выиграла тендеры на 429,5 млн грн, а в 2023-м - на 614,6 млн грн. Большая часть этих тендеров состоялась со всего одним участником.

ЧП "Дорстрой" принадлежит Роберту Григоряну. Компания также получит тендеры от Департамента дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета. Что интересно, "Дорстрой" существует уже почти 12 лет, однако компания начала получать значительные тендеры именно после избрания городским головой Черкасс Анатолия Бондаренко "Дорстрой" начали получать многомиллионные тендеры.

Компания попадала в многочисленные скандалы и была фигурантом расследования ГБР

Как говорится в материалах дела 757/11780/20-к, среди предприятий, которыми осуществлялось использование поддельных аттестатов, якобы выданных ГП "Научно-технический центр "Дорожный контроль качества" является ЧП "Дорстрой". Эта компания, как подозревает ГБР, "с целью победы в тендерах по ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, использовало заведомо поддельный документ "Аттестат АБЗ" АВ.ОДС.044.078-17".

Так, согласно официальному ответу ГП "Научно-технический центр "Дорожный контроль качества" на запрос органа досудебного расследования указано, что вообще отсутствуют какие-либо сведения о выдаче аттестата асфальтобетонного завода АВ.ОДС.044.078-17 ЧП "Дорстрой".

Кроме того, как уже писал OBOZ.UA, компания "Дорстрой" была среди тех, кто выигрывал тендеры, которые публиковались в искаженном виде. Конкуренты не имели физической возможности ознакомиться с условиями тендера и подать свои предложения.

Как рассказывают OBOZ.UA участники рынка, в Черкассах победу в дорожных тендерах чаще всего получают всего две компании, среди которых "Дорстрой". Компания принадлежит представителю армянской диаспоры, которая также успешно занимается дорогами в области.

Подробнее о том, кто получает сотни миллионов на черкасские дороги, читайте вскоре на страницах OBOZ.UA.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Черкасской области в течение месяцев публиковала тендерные документы, которые было невозможно прочитать. Несмотря на это, несколько компаний почти всегда без конкуренции выигрывали тендеры.

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