Элитная дача предателя Медведчука в Карпатах начнет приносить деньги Украине: в АРМА приняли решение

В Украине ищут оценщиков и управляющих для арестованной дачи "Медвежья дубрава" коллаборанта Виктора Медведчука. Речь идет не только о доме, но и обо всем элитном жилом комплексе вместе с мебелью и автомобилями, расположенном в живописном карпатском урочище "Паражин" в Мукачевском районе. С появлением управляющих это имущество начнет приносить прибыль госбюджету Украины.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). По состоянию на 20 сентября были объявлены конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для этого арестованного актива Медведчука.

Речь идет о жилом комплексе "Медвежья дубрава", принадлежащем государственному изменнику Медведчуку. Актив расположен в урочище "Паражин" в Ждениевской ОТГ Мукачевского района Закарпатской области. Актив состоит из пяти земельных участков и семи объектов недвижимого имущества:

спортивно-жилого оздоровительного комплекса;

четырех зданий;

жилого дома;

хозяйственного блока.

Кроме того, в перечень входит и движимое имущество. В частности, это два электрокара, трактор, кухонная и санитарная техника и мебель.

Дача Медведчука ранее арестована по решению следственного судьи Печерского районного суда г. Киева. Замороженный актив временно находится в управлении АРМА.

Участвовать в конкурсах по отбору оценщика и управителя активами могут любые желающие, кроме представителей страны-агрессора, добавили в АРМА. "После проведения независимой оценки и избрания управляющего этот актив начнет работать на благо государства, обеспечивая поступления средств в государственный бюджет Украины за счет управления арестованным имуществом государственного изменника", – отметили в АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине за миллионы продали люксовые часы Медведчука с Кремлем и портретом Марченко. Всего было выставлено на продажу 20 часов.

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