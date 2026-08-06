Движение поездов до важной станции приостановлено: Россия атаковала железную дорогу в Харьковской области

Российские войска продолжают наносить удары по критически важной инфраструктуре Харьковской области. Очередной целью стал один из крупнейших железнодорожных узлов Украины – станция Лозовая, которая временно прекратила прием поездов.

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Об этом сообщили в Укрзалізниці" (УЗ). По словам главы железной дороги Александра Петровского, удар пришелся по вагону возле вокзала. В результате атаки двое железнодорожников погибли и ещё трое получили ранения, а также были повреждены железнодорожные объекты:

здание вокзала;

контактная сеть;

подвижной состав.

"В настоящее время движение поездов до станции Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении", – подчеркнули в УЗ.

В компании сейчас выясняют все обстоятельства трагедии, чтобы установить причины, по которым погибли люди.

"На станции оборудованы укрытия. Заблаговременно была объявлена повышенная опасность и своевременно передана команда срочно перейти в укрытие", – заверили в "Укрзалізниці".

Зачем РФ атакует Лозовую

Это уже не первая атака на Лозовую – за время полномасштабной агрессии Россия неоднократно наносила ракетные и авиационные удары по городу, пытаясь разрушить критическую инфраструктуру города. Пристальное внимание врага объясняется важностью Лозовой.

Этот город является вторым по численности населения в Харьковской области. Оно расположено на юге региона и граничит с Днепропетровской областью, что делает его важным транспортным и логистическим узлом – через город проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие восток, юг и центр Украины.

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