Евро бьет рекорды, а доллар теряет позиции: торговые войны Трампа уже влияют на украинскую валюту

Доллар в Украине может продолжать дешеветь на фоне непредсказуемой политики Дональда Трампа и рекордного роста евро, оказывающего давление на американскую валюту. Если евро будет и дальше укрепляться, Национальный банк Украины (НБУ) будет вынужден удерживать стабильность гривны к евро, что лишь усилит тенденцию к удешевлению доллара.

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Такие мнения озвучил OBOZ.UA финансист инвестиционной компании "Dragon Capital" Сергей Фурса. В последнее время в сети распространяется беспокойство из-за усилившейся нестабильности доллара после очередных заявлений о пошлинах Дональда Трампа.

"Трамп подорвал доверие к США, доллару и к американскому долгу. Происходит масштабная ребалансировка, когда мир начинает уменьшать зависимость от американской валюты ", – отметил Фурса. По его словам, это создает давление на доллар, которое может продлиться в ближайшие месяцы.

"Мы не можем точно предусмотреть курс доллар-евро. Но направление очевидно – ослабление доллара по отношению к евро, швейцарскому франку и другим стабильным валютам", – добавляет эксперт. Goldman Sachs, например, прогнозирует смещение курса до отметки 1,25 доллара за евро в ближайшее время. Другими словами евро может укрепиться настолько, что даже приблизится к отметке в 50 грн для украинского рынка, если тенденция сохранится.

Если тенденция сохранится, есть риск, что доллар потеряет часть своего глобального доверия, а центральные банки мира будут активнее диверсифицировать свои валютные резервы. Это может спровоцировать дальнейшее понижение курса доллара в мировой финансовой системе.

В то же время, финансовые рынки уже реагируют, растет спрос на евро, франк, а также другие альтернативные активы. Инвесторы переориентируются, снижая долларовую экспозицию в портфелях. Такое поведение может привести к длительным изменениям в структуре глобальной финансовой системы.

Для Украины это означает, что ослабление доллара может изменить внутренний курс даже без существенных экономических изменений внутри страны. По словам эксперта, Национальный банк может быть вынужден пересматривать политику во избежание переоценки евро в гривне. К примеру, в случае значительного падения доллара НБУ может усиливать гривну искусственно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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