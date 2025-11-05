Долги на балансирующем рынке ставят под угрозу развитие систем хранения энергии, — Савченко

Долги на балансирующем рынке создают риски для инвестиций в новые технологии, в частности в системы хранения электроэнергии. Об этом заявила партнер ЮК Altelaw & Sempra, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

Она отметила, что инвесторы, которые планировали участвовать в долгосрочных аукционах НЭК "Укрэнерго" или развивать собственные проекты по балансировке системы, сталкиваются с риском невозврата средств.

"У нас сейчас есть такая "золотая лихорадка" по внедрению установок хранения электрической энергии. Это важнейшая технология, потому что она как раз позволяет балансировать систему, снижать нагрузку, когда есть профицит, и соответственно выдавать электроэнергию, когда это необходимо системе. Однако задолженность на балансирующем рынке сейчас составляет около года, то есть год инвестор ждет возврата своих средств. Мы понимаем обесценивание средств за год и необходимость на год иметь финансовую подушку – такое не кладется ни в одни расчеты", – объяснила Савченко.

Она предостерегла, что нерешенные долги могут разрушить доверие к рынку и остановить волну инвестиций в технологии хранения энергии.

"Если не решится проблема балансирующего рынка и долгов на нем, то мы рискуем снова иметь ситуацию, когда инвесторы поверили, начали строить массово эти установки хранения электрической энергии, а в конце концов получили ситуацию, когда их вера останется просто верой в лучшее, а не приведет к получению прибыли", – подчеркнула она.

Ранее эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что долги остаются серьезным барьером для развития энергосектора.