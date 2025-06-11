DIM запустит первую в Украине программу гривневой рассрочки: до 10 лет, фиксированная ставка и ноль валютных рисков

Группа компаний DIM первой на украинском рынке недвижимости запускает уникальную программу долгосрочной рассрочки в гривне, которая не имеет аналогов среди предложений от застройщиков.

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"Мы наблюдаем, что к нам обращаются покупатели, которые мечтают о собственной квартире или нуждаются в улучшении жилищных условий, однако по тем или иным причинам не подпадают под критерии государственных программ, – отмечает управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский. – Именно для них мы разработали новый продукт компании, чтобы удовлетворить растущий спрос среди украинцев, которые не могут воспользоваться государственной программой "єОселя", но заинтересованы в приобретении качественного жилья в сегменте комфорт+ и выше".

Условия долгосрочной гривневой рассрочки от группы компаний DIM:

Срок – до 10 лет с возможностью досрочного погашения.

Фиксация цены в гривне. Стоимость квадратного метра закрепляется в договоре без привязки к валютному курсу или росту цены на рынке.

Фиксированная процентная ставка – 10% годовых в гривне.

Первый взнос – от 30%.

Специально для военных, работников ГСЧС и военных-медиков действует льготная ставка – 8% годовых. Пилотный проект долгосрочной гривневой рассрочки действует в течение июня и июля в крупных комплексах квартальной застройки: "Метрополис", Lucky Land и Park Lake City. Кроме того, на таких условиях доступны только 10 квартир в клубном доме Olegiv Podil. За этот период в компании DIM смогут оценить реальный спрос среди граждан, которым недоступны госпрограммы и долгосрочные рассрочки, и в дальнейшем продолжить и масштабировать программу на другие жилые комплексы.

"Благодаря привлечению стратегического партнера и стабильному целевому финансированию, которое не зависит от объемов продаж, группа компаний DIM может внедрять долгосрочные внутренние инструменты финансирования и создавать реальные решения для обеспечения гибких условий приобретения жилья для более широкого круга покупателей", – подчеркнул Александр Насиковский.