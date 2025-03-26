DIM вошел в тройку лидеров застройщиков Киева в 2024 году от 'Минфин'

Украинский информационный портал о финансах и инвестициях "Минфин" выпустил обновленный рейтинг застройщиков Киева-2024. Он базируется на реальной статистике ввода в эксплуатацию и может помочь будущим покупателям при выборе недвижимости. Особенно это важно сейчас, когда репутация компаний сверхважная.

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В рейтинг столичных застройщиков за 2024 год попали 22 компании, которые в прошлом году вводили в эксплуатацию новые объекты.

DIM по результатам занял 3-е место благодаря вводу в эксплуатацию 71 487.4 м2 в двух жилых комплексах: "Новый Автограф" и Lucky Land.

"В 2024 году компания продолжила укреплять свою репутацию как надежного застройщика, доказав, что не только строит качественные проекты с современными решениями для комфортной жизни, но и вводит в эксплуатацию начатые объекты, – подчеркивает директор по маркетингу компании DIM, Дария Бедя. – Сейчас наши усилия сконцентрированы на строительстве 6 проектов общей площадью более 346 000 м2 и завершены и сдаче в эксплуатацию комплексов A136 Highlight Tower, третьего дома "Метрополис", четвертого эко-комплекса Lucky Land, и нескольких домов загородного комплекса бизнес-класса Park Lake City".

Стоит отметить, что DIM сохраняет свои позиции в ТОП-5 по количеству площадей введенных в эксплуатацию в двух независимых рейтингах подряд.