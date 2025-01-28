Дешево уже не будет: цены на популярный продукт в Украине взлетели в 2,5 раза

За год стоимость белокочанной капусты в Украине выросла в 2,5 раза – с 17,5 до 33 грн за килограмм. Это связано с плохой урожайностью в прошлом сезоне. Поэтому цены на этот продукт могут продолжить свой рост.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович. Она отмечает, что даже это не отпугивает потребителей.

"По словам фермеров, которые уже много лет выращивают белокочанную капусту, текущий год оказался неурожайным из-за неблагоприятных погодных условий и засухи. Как результат, наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением: спрос остается высоким, тогда как предложение существенно сократилось", – говорит Попович.

Она прогнозирует, что цены на капусту будут расти и дальше, поскольку ее запасы в овощехранилищах стремительно уменьшаются. В таком случае на рынке может появиться импортная белокочанная капуста (вероятнее всего из Польши и других стран). Стабильно высокие цены ожидаются до начала сбора нового урожая, то есть в конце апреля – начале мая.

И даже на высокую стоимость капусты, спрос на нее остается устойчивым, поскольку она является незаменимым компонентом многих традиционных блюд украинской кухни, в частности борща, салатов и других. Так что фермеры не фиксируют существенного снижения объемов закупок.

Стоимость капусты в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", стоимость капусты в украинских супермаркетах в среднем составляет 48,10 грн/кг. В то же время, собственный анализ OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях цена белокочанной капусты – от 42 грн/кг до 47 грн/кг, а именно:

"Фора" – 41,90 грн/кг;

– 41,90 грн/кг; АТБ – 43,89 грн/кг;

Metro – 42,90 грн/кг;

– 42,90 грн/кг; "Ашан" – 42,90 грн/кг;

Novus – 46,99 грн/кг;

– 46,99 грн/кг; Varus – 44,90 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине существенно дорожает "борщовый набор" : морковь уже стоит 40 грн/кг, капуста – 40-60 грн/кг, а картофель – до 60 грн/кг в супермаркетах. Ухудшение качества и рост цен вынуждают потребителей переходить на крупы, макароны и выращивать овощи самостоятельно.

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