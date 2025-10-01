"Дарница" сталкивается с финансовыми трудностями: что показал мониторинг цен

Один из ведущих украинских фармпроизводителей "Дарница" оказался в затруднительном положении на рынке. Основной причиной падения спроса аналитики называют ценовую политику компании – стоимость препаратов "Дарницы" нередко превышает цены на аналогичные лекарственные средства конкурентов. Потребители все чаще отдают предпочтение более доступным по цене альтернативам.

Мониторинг цен подтверждает: продукция "Дарницы" дороже

Проведя мониторинг цен на популярном сайте продажи лекарств, журналисты Telegraf обнаружили, что цены на продукцию "Дарницы" действительно часто выше, чем у конкурентов. Для сравнения были взяты базовые препараты, которые есть в аптечках большинства украинцев.

"Цитрамон Дарница" (10 шт.) стоит 27 грн, а "Цитрамон Лубнифарм" (10 шт.) – 22,7 грн; "Анальгин Дарница" (10 шт.) ー 22.75 грн, в то время как стоимость "Анальгин Монфарм" составляет 9,2 грн. "Валидол Дарница" (10 шт.) стоит 10,8 грн, аналогичный препарат компании "Фармак " – 12,5 грн. "Септефрил Дарница" вообще в 2 раза дороже – 40 грн, чем "Септефрил" производителя "Борщаговский ХФЗ" – 19,06 грн.

Это подтверждает позицию аптечных сетей: проблема не в "сговоре аптек", как утверждает производитель, а в ценовой политике самой компании. Аптеки просто реализуют лекарства разных компаний, а потребители выбирают более доступные варианты при равном качестве.

Ловушка собственного производства

По мнению политолога Валентина Гладких, "Дарница" сама придумала ловушку, сама в нее попала. "Сначала компания громко выступила за отмену маркетинговых договоров: мол, аптеки не должны получать деньги за продвижение препаратов. Хороший пиар, который звучал как забота о потребителе. Но когда цены на собственные лекарства остались самыми высокими, а аптеки без "премий" перестали брать неконкурентный товар, рынок поставил все на место". Эксперт отмечает, что вместо того чтобы пересмотреть собственную ценовую политику или повысить эффективность, производитель выбирает административный путь: влияние через АМКУ и Кабмин, чтобы перераспределить рыночные позиции в свою пользу.

"Такая попытка переложить последствия собственных решений на государство и потребителей – пример того, как громкие лозунги о "рыночных правилах" рассыпаются, как только приходится отвечать за результаты" ー заключает Гладких.

Конкуренция с другими производителями, а не с аптеками

На самом деле настоящая конкурентная борьба происходит не между "Дарницей" и аптеками, а между "Дарницей" и другими фармацевтическими компаниями. Аптеки только реализуют лекарства разных производителей. Например, компания "Здоровье", которая продолжает производство в прифронтовой зоне под постоянными обстрелами, продолжает держать доступные цены для потребителей.

Используя административное давление через АМКУ, "Дарница" фактически пытается ограничить конкуренцию и заставить аптеки продавать ее завышенные в цене препараты вместо более доступных аналогов от конкурентов. Это противоречит интересам потребителей и принципам свободной конкуренции.

Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин отмечает: "Рентабельность аптечного бизнеса в Украине составляет лишь 0,7%, причем треть компаний работают в убыток. Средняя розничная наценка на аптечном рынке – 27,2%, однако это лишь валовая маржа, а не чистая прибыль". Более того, отраслевые показатели демонстрируют наценку даже меньше – в диапазоне 20-22%.

В этих условиях аптеки не могут позволить себе держать на полках неконкурентный товар с завышенными ценами. Это естественный рыночный отбор, когда наименее эффективные участники теряют свои позиции.

Анализ ценовой политики за период 2022-2024 годов свидетельствует, что "Дарница" демонстрировала самые высокие темпы повышения цен при отсутствии их снижения, поддерживая максимальную маржинальность среди участников рынка.

Вместо снижения цен до конкурентоспособного уровня компания выбирает путь лоббирования и манипулирования государственными органами. "Дарница" пытается привлечь к своим целям АМКУ, используя риторику защиты потребителей. Представители власти публично констатировали, что компания нанесла ущерб собственным интересам своими действиями.