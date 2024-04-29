Что делать, если деньги остались в банкомате: банк дал объяснение

Monobank стал объектом критики из-за заявлений своих клиентов, утверждающих, что после выполнения операции снятия денег в банкомате, купюры остаются внутри, а ждать возврата средств нужно 60 суток. Банк объяснил, что такой срок определяется правилами платежной системы, а также после подачи заявления об обжаловании деньги могут вернуться не сразу.

Об этом Monobank сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин". "Снимал я месяц назад деньги в банкомате ПриватБанка картой монобанка, деньги списало, а купюры не выдало... написал в поддержку Моно, сказали ждать 60 дней ", - говорится в сообщении.

Клиент возмущен тем, что ему приходится ждать 60 дней из-за ошибки банка, поскольку на самом банкомате было написано, что срок ожидания составляет до 14 дней. В поддержке ему сообщили, что если до 1 апреля сумма не вернется, то банк направит заявку на рассмотрение жалобы, но после почти месяца ожидания сообщение так и не поступило.

В ответ банк объяснил, что задержка в разрешении ситуации возникла из-за особенностей правил платежной системы. Все обжалования платежей, связанных с непредоставлением услуги или товара, производятся в соответствии с установленными процедурами, предусматривающими подачу запроса в платежную систему на окончательное списание средств. Этот процесс занимает до 11 дней после проведения операции и только после этого банк может начать процесс обжалования.

Поскольку был получен запрос на окончательное списание средств, банк инициировал процесс обжалования сделки и сейчас ждет ответа от платежной системы. Отмечается, что максимальный срок ответа установлен на уровне 60 дней, но обычно поступает ранее.

Этот срок установлен самой платежной системой, и у банка нет возможности влиять на него. Кроме того, банк провел дополнительный анализ ситуации и обещает прислать клиенту подробную информацию о дальнейших шагах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, банковские счета украинцев блокируют из-за продажи криптовалюты. И хотя банки не запрещают таких операций, часто перевод заканчивается длительным выяснением обстоятельств или даже закрытием счета.

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