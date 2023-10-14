Что будет с ценами на квартиры из-за плавающего курса: застройщики озвучили цены
В Украине переход к плавающему курсу доллару в ближайшее время не отразится на ценах на жилье. Однако рост курса доллара в будущем может повлиять на себестоимость строительства.
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина". "Сейчас мы не ожидаем резких ценовых колебаний на рынке первички. Привязка к текущему курсу доллара США является стандартной практикой среди девелоперов", – рассказала коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.
По ее словам, в краткосрочной перспективе на стоимость квадратного метра будет влиять динамика реального спроса и себестоимость строительства. В то же время рост курса доллара может повлечь за собой рост цен на услуги подрядчиков и строительные материалы, отметил директор по маркетингу City One Development Дмитрий Новиков.
"В настоящее время мы не видим предпосылок для стремительного роста цен на рынке первичной недвижимости. Даже если доллар повысится в цене, значительных изменений на первичке в ближайшее время не произойдет. Но это может сказаться в будущем: в случае подорожания стоимости строительных материалов, которые напрямую связанные с валютой, конечно, возрастет и себестоимость строительства", – отметил он.
Аналогичное мнение высказала директор по маркетингу группы компаний DIM Дария Бедя. "Ценовая политика на первичном рынке всегда тесно связана с курсовыми колебаниями, ведь большой процент услуг подрядчиков и стоимость строительных материалов, например, привязана к американской валюте. Если курс будет существенно расти, это создаст дополнительную нагрузку на себестоимость строительства, что потянет цену вверх", – сообщила эксперт.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.
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