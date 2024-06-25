Что АЗС сделали с ценами: сколько стал стоить бензин в Украине

В течение недели (17-24 июня) большинство украинских сетей АЗС не пересматривали цены на топливо. Так, за это время бензин А-95 подорожал на 9 коп./л – до средних 56,52 грн/л. А стоимость дизеля осталась на прежнем уровне 52,61 грн/л.

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Об этом сообщает enkorr. Отмечается: в целом бензин А95 на заправках продают по 52,45-60,99 грн/л. Дешевле всего – в сети Авантаж 7, 52,45 грн/л. А также:

Укр-Петроль – 52,53 грн/л;

Marshal – 52,8 грн/л;

SUNOIL – 52,9 грн/л;

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

БРСМ-Нафта – 53,06 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Дизель же продают по 47-56,99 грн/л. Самые низкие цены выставили на заправках Фактор – 47 грн/л. Самые высокие – в сети SOCAR, 56,99 грн/л.

Цены на бензин и дизель могут вырасти

Впрочем, отмечается, не исключено, что в скором времени цены на топливо могут пойти вверх. "Если на внешнем рынке сохранится нарастающая динамика котировок нефтепродуктов, то операторы вряд ли захотят снова терять восстановленную маржинальность, поэтому, скорее всего, будут постепенно подниматься цены", – рассказали аналитики.

Они объяснили: из-за удорожания дизеля на внешнем рынке средняя оптовая цена на этот ресурс в стране выросла на 0,59 грн/л – до 45,14 грн/л. В то же время, из-за роста европейских котировок, стоимость бензина увеличились на 0,36 грн/л, до 47,34 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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