Части украинцы резко подняли зарплаты: кому перечислили в 1,5 раза, назван перечень

В Украине за год для некоторых специальностей размеры зарплат в вакансиях увеличили вдвое. Среди них предложение для керамистов и ортодонтов. При этом для 13 специальностей размер зарплат вырос более чем в 1,5 раза.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, среди тех специальностей, где больше выросли зарплаты, также оператор аттракционов, преподаватель ПДД.

Полный список:

Керамист – 50 000 грн (+122%)

Ортодонт – 52 500 грн (+110%)

Оператор аттракционов – 22 500 грн (+80%)

Преподаватель ПДД – 35 000 грн (+75%)

Unity 3D программист – 42 300 грн (+69%)

Продюсер – 45 000 грн (+64%)

Инструктор детского центра – 17 500 грн (+59%)

Гидравлик – 31 500 грн (+58%)

Укладчик плитки – 35 000 грн (+56%)

Кредитный эксперт – 21 500 грн (+54%)

Оператор квест-комнаты – 14 500 грн (+53%)

Специалист по настройке техники – 22 500 грн (+50%)

Аналитик продаж – 30 000 грн (+50%)

Средняя зарплата в Украине по данным кадровых порталов выросла на 13,7-18,9% (в зависимости от метода расчета). Государственная служба статистики отмечает, что на второй квартал этого года рост зарплаты был на уровне 22,1%. В трех сферах произошел наибольший рост зарплат.

Государственная служба статистики показывает только официальные заработные платы. Больше зарплаты выросли в сферах авиационного транспорта (официальные данные). И хотя сейчас небо над Украиной закрыто, украинские авиакомпании продолжают работать за границей, также продолжают работу и аэропорты, поддерживающие состояние инфраструктуры для того, чтобы после окончания войны быстро возобновить рейсы.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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