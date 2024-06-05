"Больше разговоров, чем последствий": как изменятся цены на бензин в Украине после роста акцизов. Видео

После повышения акцизов на автомобильное топливо с 1 июля цены на бензин в Украине вырастут на 1,5 грн, на дизтопливо – на 2 грн, а на автогаз – на 5,5 грн/л. Однако такое повышение является привычным для рынка топлива и без роста акцизов. Например, в апреле стоимость дизеля и бензина поднялась в среднем на 5 грн и это не привело ни к каким катастрофическим последствиям.

Такой прогноз озвучил для OBOZ.UA директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о росте акцизов. "Гораздо больше разговоров вокруг этого законопроекта, чем последствий, которые, возможно, будут от него. Приведу пример: в апреле цены на бензин и дизель выросли на 5 грн. Меня вообще никто не спрашивал, что произошло, почему и как", – сказал Куюн.

По его словам, указанные колебания по бензину и дизелю – "это обыденность". "На это даже никто не обращает внимания, особенно в кругу потребителей. Соответственно, я понимаю, что просто идет сопротивление попыткам правительства привлечь дополнительные средства в бюджет", – считает эксперт.

Куюн напомнил, что средства с налогов и сборов (в т.ч. акцизов) – единственный источник финансирования армии. Деньги, которые предоставляют Украине западные партнеры нельзя использовать на военные нужды.

"Мне кажется, что все должны с пониманием относиться к нуждам государства, которое пытается закрыть дыру в 200 или 400 млрд грн... Это исключительно наш вопрос и, соответственно, мы должны к этому относиться с пониманием", – призвал Куюн.

Также он отметил, что сравнения по типу "немец на среднюю зарплату может купить 1282 литра бензина А-95, а украинец только 333" являются некорректными. В частности из-за того, что у людей с зарплатами 10-15 тыс. грн в Украине в основном нет автомобилей.

"Машина есть у того, кто получает 30, 40, 50 и выше тысяч гривен... Потому что машина это реально очень дорого. Горючее – это большая часть расходов, но зимняя-летняя резина, обслуживание, запчасти, страхование, стоянка, смазка... Это очень много, и это не для бедных людей. Поэтому нельзя сравнивать по среднему показателю", – сказал Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады с третьей попытки приняли в первом чтении законопроект о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Правда, основной вариант документа нардепы провалили и приняли альтернативную версию с более низкими финальными акцизами на автогаз.

Согласно документу, первое повышение акцизов произойдет с 1 июля 2024 года. Основной же целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровня, предусмотренного Директивой №2003/96/ЕС, до 2028 года:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 70 евро (могло быть до 277 евро в основной редакции).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!