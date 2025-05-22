Биткоин второй раз за сутки обновил собственный рекорд: сколько дают за 1 BTC сейчас

Биткоин, который лишь вчера обновил свой исторический максимум, опять вырос. Курс крупнейшей криптовалюты впервые превысил $111 тыс. за монету.

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По данным криптобиржи WhiteBIT, в моменте 22 мая котировки цифрового золота в паре BTC/USDT достигали $111 857. Но позже стоимость актива опустилась до $110,7 тыс. за 1 BTC.

Таким образом, первая криптовалюта выросла на 17,5% с начала года и на 47% – с момента падения до $75 тыс., что стало для нее годовым минимумом.

Как пишет Cointelegraph, новый пик биткоина пришелся на тот момент, когда фондовые рынки США были потрясены слабыми результатами аукциона по 20-летним облигациям, в результате которого доходность казначейских облигаций резко выросла 21 мая. В результате индекс S&P 500 за полчаса упал на 80 пунктов, а Nasdaq и Dow Jones повторили это движение, причем все американские биржевые индексы торговались с понижением в течение дня.

Новый максимум биткоина "отражает зрелый интерес к цифровым активам во всем мире, а не спекулятивный всплеск, наблюдавшийся в прошлых циклах". Так считает генеральный директор криптобиржи BTC Markets Кэролайн Боулер.

"Сегодняшний спрос обусловлен инфраструктурой институционального уровня и большей ясностью регулирования. Настроения инвесторов решительно изменились, отражая распределение в институциональном стиле", – добавила она.

В то же время розничные продавцы теряют интерес к криптовалюте. Об этом говорит падение числа поисковые запросы по слову Bitcoin с ноября в Google Trends – это характерно для медвежьих крипторынков.

Несмотря на это, отслеживающий настроения рынка Индекс страха и жадности криптовалют 22 мая составил 72 из 100, что соответствует "жадности". Хотя этот показатель значительно ниже своего максимального значения, которое в 2025 году было достигнуто 22 января на отметке 84, достигнутым через два дня после инаугурации президента США Дональда Трампа 22 января.

При этом глава отдела глобальных рынков и корпоративных финансов в MHC Digital Group Эдвард Кэрролл допускает, что рост спроса на биткоин приведет к росту его курса в среднесрочной перспективе. Таким образом, к четвертому кварталу 2025 года цена первой криптовалюты может достичь $160 тыс. за монету, а к 2030 году – $1 млн.

Также OBOZ.UA сообщал, что руководитель отдела исследования цифровых активов в банке Standard Chartered Джеффри Кендрик тоже прогнозирует биткоину около $120 тыс. за 1 BTC во втором квартале года. К этому может привести стратегический уход инвесторов от американских активов на фоне торговой нестабильности в США из-за политики действующей администрации.

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