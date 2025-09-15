Бешеная популярность Labubu не спасла Pop Mart: компания потеряла $13 млрд

Несмотря на популярность кукол Labubu по всему миру и рекордные прибыли, компания Pop Mart потеряла почти $13 млрд капитализации из-за признаков переоценки и слабых перспектив роста. Акции компании на бирже в Гонконге упали на 9%, а рейтинг JPMorgan снизил до нейтрального.

Об этом пишет Bloomberg. Основной причиной снижения стало снижение рейтинга Pop Mart инвестиционным банком JPMorgan Chase & Co., который сослался на слабые финансовые перспективы и переоценку стоимости компании.

Аналитики банка отмечают, что популярность кукол Labubu, которые стали хитом среди голливудских знаменитостей, уже не поддерживает высокий уровень ажиотажа. На вторичных рынках Китая цены перепродажи кукол Labubu снизились, что свидетельствует о постепенном угасании спроса. Хотя компания планирует выпуск новых анимационных проектов и игрушек к рождественскому сезону, аналитики считают эти катализаторы недостаточно сильными, чтобы поддержать рыночную стоимость акций.

Несмотря на резкое падение в сентябре, Pop Mart демонстрирует впечатляющий рост по итогам года, ведь акции компании выросли более чем на 180% с начала 2024 года. В июне рыночная капитализация Pop Mart достигла $40 млрд, превысив суммарную стоимость американских гигантов Hasbro и Mattel.

За первые шесть месяцев 2024 года доход компании вырос на 204% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $1,93 млрд, а чистая прибыль взлетела на 397%, до $636 млн. Несмотря на эти показатели, инвесторы начали проявлять осторожность, поскольку даже небольшие отклонения от прогнозов или негативные медийные сообщения могут повлиять на цену акций.

JPMorgan понизил рейтинг акций Pop Mart с высокого уровня до нейтрального, а целевую цену на декабрь 2026 года установил на уровне 300 гонконгских долларов ($38,58), что на 25% меньше предыдущей оценки. Соотношение рекомендаций "покупать" к общему количеству снизилось до 91% – самого низкого уровня за год.

"Оценка акций предусматривает идеальный сценарий, и любое отклонение от прогнозов или негативные новости могут привести к дальнейшему падению цен", – отмечают аналитики. Снижение рейтинга отражает общее охлаждение ажиотажа вокруг дизайнерских игрушек Pop Mart, премиум-цены на кукол Labubu и уменьшение перепродаж на вторичном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские таможенники не допустили ввоз в Украину партии контрафактных китайских детских игрушек общей стоимостью более 500 тыс. грн. Судя по опубликованным фото, преобладающая тематика продукции – трендовые куклы Labubu.

