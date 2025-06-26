Россию накрыл новый бензиновый кризис: таких цен не видели с 2023 года
С начала 2025 года цены на бензин в России выросли на 25%, а на некоторые его виды достигли почти двухлетнего максимума. На этом фоне в России начали обсуждать возможность введения полного запрета на экспорт бензина.
Ссылаясь на осведомленные источники, росСМИ сообщают, что этот вопрос подняли на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Выводы и предложения служба представит вице-премьеру страны-агрессора Александру Новаку.
На прошлой неделе чиновники уже обратились к нефтяникам по поводу резкого скачка цен на бензин. Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи:
- бензин АИ-95 подорожал до годового рекорда – 67 456 рублей за тонну (+11% с начала июня и +24% с начала года);
- цена на АИ-92 достигла 64 462 рублей за тонну (+12% с начала июня и +25% с начала года), что стало рекордом со времен бензинового кризиса осени-2023.
Чтобы удержать цены на топливо, в ФАС обсуждают ужесточение действующих ограничений на экспорт бензина. Его разрешено вывозить только производителям (трейдерам, посредникам и нефтебазам – запрещено), но вскоре этого права хотят лишить и их.
Нефтетрейдеры объясняют подорожание бензина сокращением поставок. На сегодня на ремонте находятся крупные заводы: Астраханский ГПЗ, Сургутский ЗСК "Газпрома", а в июле запланирован ремонт Куйбышевского НПЗ. Вдобавок некоторые НПЗ "Роснефти" также резко сократили отгрузки на биржу – вдвое, а то и втрое. В результате объемы топлива на рынке не просто сокращаются, но и компании-владельцы этих НПЗ начинают активно закупать бензин для обеспечения собственных сетей АЗС.
Ограничения на экспорт бензина в России действуют с марта 2024 года, когда его разрешили вывозить только в рамках межправительственных соглашений, гражданам для личного пользования, а также для оказания международной гуманитарной помощи. В мае-июле действие эмбарго временно приостанавливали, а с декабря 2024 года вывоз разрешили только производителям – с тех пор запрет на экспорт бензина для непроизводителей сохраняется. С января по май 2025 года экспорт бензина из России увеличился на четверть – до 2,51 млн тонн.
Также OBOZ.UA сообщал, что рост цен на продукты вынудил россиян изменять рацион питания. Например, из-за максимального за 23 года подорожания картофеля им пришлось отказаться от этого овоща и переключиться на хлеб, макаронные изделия и крупы.
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