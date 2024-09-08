Бензин на оккупированных территориях дороже московского: сколько стоит и какие причины

В оккупированном Мелитополе цены на бензин значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, что вызывает недовольство местного населения. Причиной такого роста являются проблемы с логистикой и дефицит горючего из-за атак нефтеперерабатывающих заводов и паромов, поставляющих топливо на оккупированные территории.

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Об этом пишет РИА Юг. Несмотря на пропаганду о стабильности на оккупированных территориях, жизнь под российской администрацией демонстрирует другую картину – экономические трудности и социальное напряжение возрастают, а цены на топливо становятся одним из главных факторов недовольства.

Цены на горючее: сравнение Мелитополя, Москвы и Санкт-Петербурга

На фоне общего роста цен на бензин в России, оккупированные территории Украины, в частности, Мелитополь, сталкиваются с особо высокими ценами на топливо. По данным портала "Нафтогаз", увеличение стоимости бензина превышает инфляционные показатели в России, однако в Мелитополе ситуация особенно обострена. Для сравнения:

в Москве цена на бензин А-92 колеблется от 52,19 до 54,61 руб./л, а А-95 – от 57,8 до 62,29 руб./л;

цена на бензин А-92 колеблется от 52,19 до 54,61 руб./л, а А-95 – от 57,8 до 62,29 руб./л; в Санкт-Петербурге А-92 стоит от 52,85 до 54,83 руб./л, а А-95 – от 56,95 до 60,7 руб./л;

А-92 стоит от 52,85 до 54,83 руб./л, а А-95 – от 56,95 до 60,7 руб./л; в Мелитополе, цены значительно выше: А-92 – 55 руб./л, а А-95 – от 62 до 88 руб./л.;

Это свидетельствует о том, что жители оккупированных территорий вынуждены платить больше бензина, чем жители крупнейших российских городов, даже при том, что их уровень доходов значительно ниже. Такая ситуация вызывает недовольство не только украинцев, но и среди некоторых российских пропагандистов.

Реакция пропагандистов и жителей

Иронически, но на завышенные цены обратили внимание даже российские пропагандисты. Лидер пропутинского движения "Мы вместе" Владимир Рогов неоднократно критиковал цены на бензин и продукты питания в оккупированном Мелитополе. Он, объезжая местные заправки, задавал вопрос: "Что это? Безумная жадность коммерсантов или диверсия?"

Пропагандисты пытались отрицать дефицит горючего, опубликовав фотографии крымских заправок с пустыми табло. Однако местные жители Мелитополя быстро опровергли такие заявления, указав, что 95 бензин отсутствует на многих заправках, а цены на топливо только растут. Отсутствие стабильных поставок, рост стоимости нефтепродуктов и задержки с зарплатами только усиливают негативные настроения населения.

Причины роста цен на топливо

Увеличение цен на топливо в России и оккупированных территориях Украины связано с несколькими факторами. Как объясняет российский экономист Сергей Зайнуллин, в мае 2024 года был снят запрет на экспорт бензина и дизельного горючего, что снизило внутренние поставки. Дополнительно, атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы временно остановили производство и повлекли за собой дефицит на рынке.

Особенно пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший до 30% топлива для Московского региона. Это еще больше усложнило поставки бензина в российские города, а для оккупированных территорий, таких как Мелитополь, ситуация стала еще хуже.

Проблемы с обеспечением топлива на оккупированных территориях усугубляются из-за усложненных логистических путей. Украина успешно уничтожила паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", который был одним из ключевых элементов поставки горючего в оккупированный Крым. Кроме того, Крымский мост, по которому также шло топливо, функционирует с ограниченной пропускной способностью после многочисленных атак.

Эти логистические трудности привели к нехватке горючего на территориях, контролируемых Россией, включая Мелитополь, что лишь усиливает экономический кризис и социальное недовольство среди местного населения. Несмотря на попытки российских властей и пропагандистов создать иллюзию стабильности, реальность жизни в оккупированном Мелитополе далека от этой картины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 сентября в Украине вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо, что приведет к росту цен: бензин, по расчетам экспертов, подорожает на 1,3 грн за литр, дизельное топливо – на 1,75 грн, а сжиженный газ – на 16 коп. Повышение акцизов происходит постепенно и направлено на гармонизацию с европейскими стандартами.

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