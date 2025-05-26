БЭБ поддерживает внедрение библиотеки образцов готовой табачной продукции

Нелегальная торговля табачными изделиями в Украине ежегодно наносит государственному бюджету миллиардные убытки. По данным исследования KANTAR Украина, ее уровень в феврале 2025-го вырос до 14,1% с 12,6% в октябре 2024 года. Это первый рост после длительного периода снижения в течение прошлого года.

Эксперты считают, что в 2025 году сумма неуплаченных налогов через этот теневой рынок может превысить 24 млрд грн. В то же время парламентарии до сих пор не приняли один из ключевых законопроектов, который способен улучшить ситуацию. Речь идет о законопроекте № 9364, который предусматривает усиление ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров. Он был принят Верховной радой в первом чтении еще в апреле 2024 года, однако до сих пор находится на стадии доработки.

Документ поддерживает легальная индустрия и БЭБ, а эксперты называют действительно действенной законодательной инициативой. Кроме того, эксперты предлагают дополнить законопроект положениями о введении библиотеки образцов готовой табачной продукции.

"Все производители, которые работают на украинском рынке, должны обязательно передавать в эту библиотеку образцы своей продукции. Это позволило бы быстро идентифицировать нелегальные изделия, а также определить оборудование, на котором они изготовлены, с помощью трасологических экспертиз. Такой подход существенно расширил бы возможности правоохранителей в разоблачении и документировании нарушений", – отмечают в Ассоциации "Укртютюн".

Там также отмечают, что эффективно противодействовать теневому сегменту и снижать долю нелегальной табачной продукции в Украине возможно только при условии системного партнерства и диалога между государством и легальными участниками рынка, в том числе и по наработке нужных законодательных изменений.

В свою очередь в Бюро экономической безопасности также поддерживают принятие упомянутого законопроекта и новации, предложенные Ассоциацией "Укртютюн".

"Внедрение библиотеки образцов готовой табачной продукции неоднократно обсуждалось специалистами Бюро и представителями Ассоциации, мы полностью поддерживаем эту инициативу. Мы уже направили соответствующие письма в профильный Комитет Верховной рады Украины с просьбой рассмотреть и учесть упоминавшиеся предложения", – отметили в пресс-службе БЭБ.

Напомним, снижение уровня нелегального рынка в 2024 году стало возможным благодаря усиленному вниманию со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Однако как только это внимание ослабло – незаконная торговля начала восстанавливать позиции. Изменить эту тенденцию и не допустить ее роста является критически важным. Это неоднократно подчеркивали эксперты, международные партнеры и парламентарии.