Банки переписали курс доллара, евро не отходит от рекордов: сколько стоит валюта в Украине
Курс доллара в Украине продолжил снижаться в банках, но в обменниках изменился разнонаправленно. Наличный доллар продают в основном не дешевле 39,9 грн, но есть и исключения. По курсу Нацбанка гривня к доллару заметно укрепилась, а вот евро остался на уровне исторического рекорда.
Так, 17 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,4/39,9 грн (покупка/продажа). Это дешевле на 10 копеек, чем было накануне. А за неделю "банковский" доллар подешевел на 5-10 копеек, свидетельствуют данные мониторинга.
Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,60/40 грн (покупка/продажа). В покупке это на 30 копеек дороже, чем днем ранее, но в продаже дешевле на 17 копеек.
Курс евро в банках тем временем снова немного вырос. На наличном рынке евро покупают за 42,7 грн, а продают за 43,35 грн, что на 2 копейки дороже, чем в четверг, 16 мая.
Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,85 грн. Официальная стоимость евровалюты практически не изменилась за сутки, оставшись на уровне исторического рекорда.
В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,43 грн. Это:
- на 15 коп. дешевле, чем было в четверг;
- на 5 коп. выше, чем неделей ранее;
- на 36 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
Курс доллара в банках: где выгоднее покупать и продавать валюту
В крупнейших коммерческих банках 17 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,75-39,95 грн. Покупают доллар по 38,85-39,4 грн.
Важно: курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 17 мая предлагают по цене 39,85/39,93 грн (покупка/продажа).
Что будет с курсом доллара в ближайшее время
В банковском секторе ожидают, что в период с 20 по 26 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках.
"В предпоследнюю неделю мая рынок будет жить в достаточно комфортных условиях: какие-либо экономические основания для каких-то резких изменений просто отсутствуют. В то же время игроки рынка рассчитывают, что такая ситуация продержится по меньшей мере до конца мая, а любые валютные изменения не застанут врасплох – они будут соответствовать, прежде всего, экономическому состоянию в стране", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в государственном ПриватБанке считают, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.
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