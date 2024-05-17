Банки переписали курс доллара, евро не отходит от рекордов: сколько стоит валюта в Украине

Курс доллара в Украине продолжил снижаться в банках, но в обменниках изменился разнонаправленно. Наличный доллар продают в основном не дешевле 39,9 грн, но есть и исключения. По курсу Нацбанка гривня к доллару заметно укрепилась, а вот евро остался на уровне исторического рекорда.

Так, 17 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,4/39,9 грн (покупка/продажа). Это дешевле на 10 копеек, чем было накануне. А за неделю "банковский" доллар подешевел на 5-10 копеек, свидетельствуют данные мониторинга.

Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,60/40 грн (покупка/продажа). В покупке это на 30 копеек дороже, чем днем ранее, но в продаже дешевле на 17 копеек.

Курс евро в банках тем временем снова немного вырос. На наличном рынке евро покупают за 42,7 грн, а продают за 43,35 грн, что на 2 копейки дороже, чем в четверг, 16 мая.

Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,85 грн. Официальная стоимость евровалюты практически не изменилась за сутки, оставшись на уровне исторического рекорда.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,43 грн. Это:

на 15 коп. дешевле, чем было в четверг;

на 5 коп. выше, чем неделей ранее;

на 36 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

Курс доллара в банках: где выгоднее покупать и продавать валюту

В крупнейших коммерческих банках 17 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,75-39,95 грн. Покупают доллар по 38,85-39,4 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,3 39,9 Ощадбанк 39,4 40 ПУМБ 39,4 39,9 Сенс Банк 39,35 39,9 Укрэксимбанк 39,3 39,9 Укрсиббанк 39,3 39,95 Универсал Банк 38,85 39,95 "Креди Агриколь" 39,2 39,75

Важно: курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 17 мая предлагают по цене 39,85/39,93 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

В банковском секторе ожидают, что в период с 20 по 26 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках.

"В предпоследнюю неделю мая рынок будет жить в достаточно комфортных условиях: какие-либо экономические основания для каких-то резких изменений просто отсутствуют. В то же время игроки рынка рассчитывают, что такая ситуация продержится по меньшей мере до конца мая, а любые валютные изменения не застанут врасплох – они будут соответствовать, прежде всего, экономическому состоянию в стране", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в государственном ПриватБанке считают, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.

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