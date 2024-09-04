Банки и обменники обновили курс доллара: какие теперь цены на валюту в Украине
В Украине наличный курс доллара к гривне вернулся к умеренному росту. Так, утром в среду, 4 сентября, банки в кассах торгуют американской валютой в среднем по 41,1/41,53 грн (покупка/продажа). Это на 8-10 копеек дороже, чем днем ранее.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках при этом тенденция неоднозначная. Доллар там продают в среднем по 40,89/41,54 грн, что на 11 копеек дешевле в покупке, но на копейку дороже в продаже, чем сутки назад.
За неделю курс доллара в банках практически не изменился (только снижение на 2 коп. в продаже). А за месяц банковские цены на "бакс" выросли на 10 коп., но только в покупке.
Стоимость доллара повысилась и в официальном курсе Национального банка Украины (НБУ). Так, НБУ рассчитал курс доллара на 4 сентября на уровне 41,26 грн/долл., что:
- на 16 коп. больше, чем было 3 сентября;
- на 4 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 23 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке, т.е. при торговле валютой частными лицами через онлайн-объявления, курс доллара значительно выше банковского при покупке, но в продаже он даже немного ниже. 4 сентября среднее предложение американской валюты вне банков и официальных обменников составляет 41,4/41,49 грн (покупка/продажа).
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Крупные коммерческие банки Украины 4 сентября продают доллар по ценам в диапазоне 41,45-41,65 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,6-41,2 грн.
Когда лучше всего покупать и продавать доллары
В Украине при покупке доллара стоит учитывать рыночный тренд. Если доллар дорожает, лучше покупать валюту сразу, когда появилась такая возможность, говорится в материале OBOZ.UA.
Также рекомендуется обратить внимание, что в период относительной стабильности на рынке курс может оставаться неизменным в течение дня – в таком случае время проведения операции не имеет принципиального значения. А вот если нужно продать доллары, чтобы купить гривню, в период девальвации желательно сделать это как можно позже.
"Если же нужно продать определенную сумму валюты на необходимые расходы в гривне во время девальвационного тренда, спланируйте эту операцию как можно ближе к моменту расчета в гривне. Это позволит получить дополнительную гривню за счет прироста курса иностранной валюты, что особенно заметно на операциях с большими суммами. Также рекомендуем пользоваться механизмом временной фиксации курса у оператора валютного рынка", – рассказали эксперты КИТ Group.
Кроме того, следует учитывать колебания, которые зависят от дней недели. В частности, в пятницу цена покупки валюты может возрастать из-за повышенного спроса на нее перед выходными.
А вот для продажи валюты, особенно налички, или обмена с валютной банковской карты на гривневую конец недели и выходные дни – не самое лучшее время. Именно в эти дни возрастают расходы людей на покупки или отдых, что часто связано с необходимостью продажи валюты. Поэтому операторы валютного рынка часто занижают перед выходными курс покупки валюты у клиентов.
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.
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