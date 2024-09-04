Банки и обменники обновили курс доллара: какие теперь цены на валюту в Украине

В Украине наличный курс доллара к гривне вернулся к умеренному росту. Так, утром в среду, 4 сентября, банки в кассах торгуют американской валютой в среднем по 41,1/41,53 грн (покупка/продажа). Это на 8-10 копеек дороже, чем днем ранее.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках при этом тенденция неоднозначная. Доллар там продают в среднем по 40,89/41,54 грн, что на 11 копеек дешевле в покупке, но на копейку дороже в продаже, чем сутки назад.

За неделю курс доллара в банках практически не изменился (только снижение на 2 коп. в продаже). А за месяц банковские цены на "бакс" выросли на 10 коп., но только в покупке.

Стоимость доллара повысилась и в официальном курсе Национального банка Украины (НБУ). Так, НБУ рассчитал курс доллара на 4 сентября на уровне 41,26 грн/долл., что:

на 16 коп. больше, чем было 3 сентября;

на 4 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 23 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке, т.е. при торговле валютой частными лицами через онлайн-объявления, курс доллара значительно выше банковского при покупке, но в продаже он даже немного ниже. 4 сентября среднее предложение американской валюты вне банков и официальных обменников составляет 41,4/41,49 грн (покупка/продажа).

Курс в банках: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и других

Крупные коммерческие банки Украины 4 сентября продают доллар по ценам в диапазоне 41,45-41,65 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,6-41,2 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,85 41,45 Ощадбанк 41,1 41,6 ПУМБ 41,1 41,6 Сенс Банк 41,2 41,55 Универсал Банк 40,6 41,6 Райффайзен Банк 41,1 41,48 Укргазбанк 41,1 41,6 Креди Агриколь 41,1 41,55 Укрэксимбанк 40,95 41,55

Когда лучше всего покупать и продавать доллары

В Украине при покупке доллара стоит учитывать рыночный тренд. Если доллар дорожает, лучше покупать валюту сразу, когда появилась такая возможность, говорится в материале OBOZ.UA.

Также рекомендуется обратить внимание, что в период относительной стабильности на рынке курс может оставаться неизменным в течение дня – в таком случае время проведения операции не имеет принципиального значения. А вот если нужно продать доллары, чтобы купить гривню, в период девальвации желательно сделать это как можно позже.

"Если же нужно продать определенную сумму валюты на необходимые расходы в гривне во время девальвационного тренда, спланируйте эту операцию как можно ближе к моменту расчета в гривне. Это позволит получить дополнительную гривню за счет прироста курса иностранной валюты, что особенно заметно на операциях с большими суммами. Также рекомендуем пользоваться механизмом временной фиксации курса у оператора валютного рынка", – рассказали эксперты КИТ Group.

Кроме того, следует учитывать колебания, которые зависят от дней недели. В частности, в пятницу цена покупки валюты может возрастать из-за повышенного спроса на нее перед выходными.

А вот для продажи валюты, особенно налички, или обмена с валютной банковской карты на гривневую конец недели и выходные дни – не самое лучшее время. Именно в эти дни возрастают расходы людей на покупки или отдых, что часто связано с необходимостью продажи валюты. Поэтому операторы валютного рынка часто занижают перед выходными курс покупки валюты у клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк будет ограничивать колебания курса. В регуляторе объяснили, как это повлияет на цены в Украине.

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