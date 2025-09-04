АО 'Укрнафта' за первое полугодие 2025 года получила 5,2 млрд грн чистой прибыли

АО "Укрнафта" по итогам первого полугодия 2025 года получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд грн.

Результаты деятельности компании включены в сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность АО "НАК "Нафтогаз Украины" за шесть месяцев, которые закончились 30 июня 2025 года. Обзорную проверку этой отчетности проводит KPMG. В рамках проверки ЧАО "КПМГ Аудит" осуществило процедуры обзора финансовой информации АО "Укрнафта".

За этот же период "Укрнафта" уплатила 14,8 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей в государственный бюджет и перечислила 5 млрд грн дивидендов.

С момента перехода компании под управление государства в 2022 году в целом уплачено 68,1 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей и 15,3 млрд грн дивидендов.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и все сопутствующие сложности, "Укрнафта" продолжает эффективно работать для энергетической устойчивости нашей страны. Спасибо за поддержку и конструктивные решения акционерам – НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству обороны Украины, Наблюдательному совету компании, Правительству и нашим партнерам. Особая благодарность всему более чем 20-тысячному коллективу за добросовестную ежедневную результативную работу", – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.