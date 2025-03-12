Акции украинских компаний резко изменили движение: как отреагировал рынок на переговоры с США

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии положительно сказались на акциях украинских компаний. На следующий день после встречи в Джидде некоторые из них выросли настолько, что перекрыли падение за последние три дня.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что благодаря положительному результату встречи по состоянию на утро 12 марта курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) таковы:

Milkiland подскочил на 9,52%;

подскочил на 9,52%; агрохолдинги "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта - +7,27% и +5,68%;

и с землями у фронта - +7,27% и +5,68%; KSG-Agro – +10,07%;

– +10,07%; крупнейший в стране производитель сахара "Астарта" – +3,89%;

– +3,89%; Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами выросли в цене - +8,44%.

Все эти ценные бумаги входят в состав индекса. Также на 7,47% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла – "Кернела" (не входит в состав индекса из-за малой free-float). Накануне они больше подешевели – на 8,06%.

На Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине вырос на 7,09%, в то время как крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 0,97%.

На рынке еврооблигаций Украины примирение между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом также привело к росту котировок на 0,6-1,9%. Теперь котировки евробондов на Франкфуртской бирже таковы:

с погашением в 2029 году – 68,13% от номинала;

с погашением в 2036 году – по 55,43%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после переговоров в Офисе президента сообщили, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина и США все же готовы уже в ближайшее время заключить соглашение о редкоземельных металлах, подписание которого сорвалось в Вашингтоне во время визита Владимира Зеленского к Дональду Трампу 28 февраля. Это подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио, также присутствовавший на переговорах, хотя он и отметил, что тема "ресурсного" соглашения не была ключевой во время встречи в Джидде.

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