Как узнать все условия своего тарифа: абонентам украинского мобильного оператора дали инструкцию

Мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.

Видео дня

В частности, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:

изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Кроме того, можно набрать комбинацию *161#. По ней можно узнать о вашем номер и тарифе:

название;

цена;

наполнение;

дата активации.

Также абоненты этого оператора могут узнавать об остатке услуг по тарифному плану. Для этого стоит набрать *121#. А по комбинации *112# – управлять дополнительными услугами, входящими в тарифный план).

Для перезаказа же пакета услуг по тарифу себе или другому абоненту lifecell нужно набрать *700#. А для управления дневным пакетом услуг – *103#.

Также абоненты lifecell могут воспользоваться другими комбинациями для упрощения пользования его услугами либо получения дополнительной информации. В частности:

*111# – остаток средств на счете (основного и бонусного);

– остаток средств на счете (основного и бонусного); *199# – перенос остатка пакета услуг (минут, МБ, SMS) из предыдущего периода в текущий;

– перенос остатка пакета услуг (минут, МБ, SMS) из предыдущего периода в текущий; *123# – дополнительные услуги и настройки;

– дополнительные услуги и настройки; *301# – дополнительные интернет-услуги себе и другому абоненту;

– дополнительные интернет-услуги себе и другому абоненту; *302# – SMS-услуги себе и другому абоненту;

– SMS-услуги себе и другому абоненту; *117*1# – услуга "Дополнительные деньги".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, абоненты "Киевстара" могут изменить свой тариф это в несколько способов. В частности, в магазинах оператора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!