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60 млн евро инвестиций в Волынь: Avesterra Group Дмитрия Добкина открыла новый завод

Мария Шевчук
Рынки и компании
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Avesterra Group Дмитрия Добкина запустила завод

Компания Avesterra Group, один из лидеров украинского птицеводства, открыла новый перерабатывающий завод площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Около 60 млн евро вложено в развитие предприятия, автоматизацию и экологическую безопасность.

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Завод оборудован по самым высоким европейским стандартам: 13 500 бройлеров в час мощности, 50 технологических и вспомогательных сооружений, очистные сооружения 3500 м³/сутки с мембранной фильтрацией. Это позволяет эффективно очищать все производственные стоки и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Как работает предприятие на Волыни

Кроме того, в будущем проект предусматривает автоматизацию всех производственных процессов перерабатывающего завода и полное оснащение современным оборудованием от известных мировых производителей. Это позволит компании выйти на рынки ЕС с масштабируемой, сертифицированной продукцией.

Avesterra Group также отмечает экологическую ответственность нового предприятия. Проект прошел все необходимые экологические согласования и государственные экспертизы.

Какую курятину производит Avesterra Group

Новое производство посетили журналисты из украинских СМИ, которые имели возможность воочию увидеть полный цикл переработки, системы контроля качества и новейшее оборудование.

"Мы начинаем новую главу в истории украинского птицеводства. Мы открываем перерабатывающий завод, потому что верим в Украину и в людей, которые здесь живут и работают. С начала полномасштабного вторжения ни один из наших филиалов не остановил работу. И это стало возможным благодаря команде - сплоченной, стойкой, мотивированной. Сегодня мы инвестируем в технологии и в доверие к будущему, которое строим собственноручно", – отметила во время презентации предприятия генеральный директор Avesterra Group Светлана Собипан.

На новом заводе компании производят продукцию 3 брендов

На новом заводе компании производят продукцию трех ключевых брендов – "Эпикур", "Чебатурочка" и Delika. "Эпикур" - это курятина без антибиотиков и гормонов, которая уже стала синонимом сознательного выбора украинцев. "Чебатурочка" - бренд доступной качественной курятины для ежедневного потребления.

Продукция Delika не содержит искусственных инъекций и добавок, сертифицирована по стандарту HALAL и экспортируется в 25 стран мира (среди которых страны Ближнего Востока, Азии, Африки). Экспорт и реэкспорт не осуществляется в РФ, Беларусь и временно оккупированные территории. Все поставки ведутся исключительно по контрактам, которые проходят таможенное оформление, контроль и соответствуют законодательству Украины.

Откуда инвестиции для завода

Вся продукция компании соответствует стандартам HACCP, ISO22000. В планах получить сертификаты HALAL Global, FSSC22000. Новые мощности позволят удовлетворить растущий спрос на бренды компании, сохраняя строгий контроль качества и безопасности на каждом этапе производства.

Финансирование строительства нового мясоперерабатывающего завода (инвестиция €60 млн) и других инвестиционных проектов Avesterra Group осуществляется исключительно из чистой прибыли предприятий группы, принадлежащих семье Дмитрия Добкина, которые работают официально и платят все налоги в Украине.

По поводу инвестиций, в первую очередь это доходы, которые инвестированы из прибыли от работы компании и кредитными средствами. Прибыль компании не отображается в декларации владельца, а есть в официальной отчетности компании. Все инвестиции компании - исключительно украинского происхождения.

"Avesterra Group - это пример того, как ответственный бизнес остается, работает и строит будущее в Украине, даже в самые тяжелые времена. И новый перерабатывающий комплекс - наш самый большой проект в этот период. Он создает сотни рабочих мест на Волыни, открывает путь на рынки ЕС и доказывает: украинский продукт может быть качественным, конкурентным и глобальным. Мы строим не просто завод - мы строим доверие к украинскому бизнесу",отмечает Дмитрий Добкин, совладелец Avesterra Group.

За 2022-2024 годы Avesterra Group получила 961,1 млн грн чистой прибыли после уплаты налогов. За этот период уплачено 188,8 млн грн налога на прибыль и в целом 859,4 млн грн налогов всеми предприятиями группы. Если сравнивать с 2020 годом, тогда было уплачено всего 142,3 млн грн. То есть за годы полномасштабной войны налоговые поступления от компании значительно выросли.

С начала полномасштабной войны компания не остановила ни одного из семи филиалов, сохранила более 1500 рабочих мест, уплатила более 1 миллиарда гривен налогов, и предоставила более 12 миллионов гривен благотворительной помощи и 34 тонны курятины на помощь ВСУ.

Новый завод является частью долгосрочной стратегии компании: масштабировать производство, выходить на новые рынки, создавать постоянные рабочие места и строить ответственный бизнес с фокусом на качество, экологию и прозрачность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после начала полномасштабного вторжения России, Дмитрий Добкин остался в Украине и сосредоточился на развитии бизнеса. Он является владельцем компании Avesterra Group (ранее - ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика"), которая работает в сфере мясной промышленности.

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