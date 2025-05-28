'Мой путь - это не политика': Дмитрий Добкин о бизнесе, скандалах, войне и своем месте в Украине

После начала полномасштабного вторжения России, Дмитрий Добкин остался в Украине и сосредоточился на развитии бизнеса. Он является владельцем компании Avesterra Group (ранее - ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика"), которая работает в сфере мясной промышленности.

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С 2022 года Добкин инвестировал более 60 млн евро в открытие нового завода на Волыни. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

"Я для себя решил, кто я. После 24 февраля я остался в Украине. Не было мыслей выезжать. Здесь живет моя семья, работают мои люди, и я несу за них ответственность. Мой бизнес - украинский, мои налоги - здесь. Я инвестировал более 60 млн евро в украинскую экономику и с начала войны уплатил около 1 млрд грн налогов. Мое предприятие производит более 53 тыс. тонн продукции в год. Я делаю свое дело честно, открыто и для украинцев. Это мой выбор", – сказал Дмитрий Добкин.

Новое предприятие охватывает площадь 30 тыс. квадратных метров и имеет современные очистные сооружения. На первом этапе оно обеспечит около 500 рабочих мест.

"Мы готовимся к открытию нового завода на Волыни - инвестировали более 60 миллионов евро. Это 30 тысяч квадратов, современные очистные сооружения. Около 500 рабочих мест при работе в одну смену. Подобное есть только у МХП", – рассказал предприниматель.

Добкин заявил, что не планирует возвращаться в политику, считая этот этап завершенным. Он также опроверг обвинения в сотрудничестве с врагом, назвав их клеветой.

"Я люблю свою страну. Когда мне говорят, что я сотрудничаю с врагом - это унижение. Это клевета. Мы этого не делали и не будем делать", – рассказал он.

С начала полномасштабной войны Avesterra Group уплатила около 1 млрд грн налогов. Компания производит более 53 тыс. тонн курятины в год и работает под брендами "Эпикур" и "Чебатурочка". Годовая выручка составляет около 4 млрд грн. В штате - 1525 работников, из них 194 - мобилизованы в ВСУ. Основной рынок сбыта - внутренний (96%), 4% идут на экспорт в страны Азии и Африки. Продукция не поставляется в РФ или на временно оккупированные территории.

Кроме бизнес-деятельности, компания занимается благотворительностью: с начала войны передано более 23 млн грн на различные инициативы, в том числе 34 тонны мясной продукции - для ВСУ и гражданских.

Все это - не декларации, а реальные процессы, которые происходят в компании. И именно они, по словам Добкина, являются лучшим ответом на любые публичные упреки.

Напомним, Владимир-Волынская птицефабрика 21 октября открыла цех по изготовлению мясо-костной муки. Он входит в проект строительства нового Перерабатывающего комплекса, который предприятие начало в 2019 году.

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