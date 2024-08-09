ДТЭК выступит партнером по созданию лаборатории 'зеленой' энергетики в КПИ

Компания ДТЭК ВДЭ выступит партнером по созданию лаборатории возобновляемой энергетики в Киевском политехническом институте им. Сикороского.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Это позволит усилить техническую базу учебного заведения, повысить уровень и качество подготовки будущих специалистов для нужд энергетики Украины.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев и ректор КПИ им. Сикорский Анатолий Мельниченко.

Украине необходимо восстанавливать свой энергетический потенциал после масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру. И это нужно начинать делать сейчас, чтобы иметь возможность для более мощного энергетического восстановления после нашей победы. Именно поэтому мы будем помогать КПИ с технической базой, чтобы преподаватели и молодые специалисты могли проводить более актуальные исследования, лабораторные работы, получали полезный опыт и знания для того, чтобы внедрять инновационные решения в области "зеленой" энергетики Украины", – заявил Селищев.

В ДТЭК рассказали, что в этом году компания начинает закупку первой партии оборудования для создания и обустройства учебно-научной лаборатории солнечной и ветровой энергетики.

В частности, в 2024 году компания приобретет для Лаборатории ВИЭ в КПИ: аккумуляторные батареи, солнечные панели, стенд-трекер, погодную метеостанцию.

"Для нашего университета взаимодействие с группой компаний ДТЭК очень важно, потому что концепция КПИ предполагает построение, в частности, и "зеленого университета" – того образовательного учреждения, которое производит квалифицированных специалистов в области возобновляемых источников энергии. Возобновляемая энергетика крайне важна для нашего государства, особенно сегодня, когда значительное количество нашего энергетического поколения разрушено страной-агрессором. Поэтому подготовка именно такого типа специалистов, которые будут разрабатывать инновационные подходы к использованию ресурсов во благо Украины, сейчас приоритетна", – прокомментировал подписание меморандума ректор КПИ Анатолий Мельниченко.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова планирует строительство Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт. Компания целенаправленно идет в этот регион, поскольку он является энергодефицитным. Электроэнергия из Полтавской ВЭС даст толчок более стремительному развитию производств в Полтавской и смежных областях, а также добавит мощностей в энергосистему.