ДТЭК выполнил все планы подготовки ТЭС и шахт к прохождению зимы

В ДТЭК заявили о выполнении всех планов по подготовке теплоэлектростанций и шахт до старта нового отопительного сезона. Однако восстанавливать разрушенные обстрелами ТЭС будут и дальше – всю зиму и после нее.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Благодаря усилиям энергетиков, шахтеров, ремонтников и машиностроителей, их профессиональности и ежедневному труду 24/7, благодаря мобилизации всех имеющихся ресурсов, мы выполнили все наши планы на 100%. Для этого в подготовку к зиме с начала года уже вложили более 8 млрд грн., а по итогам года – это будет более 11 млрд гривен. На этом не останавливаемся, ведь и в течение зимы будем прилагать немалые усилия для прохождения отопительного сезона", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Отмечается, что для более надежного прохождения зимы с начала года ДТЭК инвестировал в ремонт и восстановление ТЭС 2,3 млрд грн. До конца года эти инвестиции будут увеличены до 3,8 млрд грн. Но из-за беспрецедентных разрушений ТЭС восстановление будет продолжаться круглосуточно в течение зимы и в последующие годы.

В компании подчеркнули, что с начала этого года шахтеры ввели в работу 16 новых угольных рядов, еще 9 планируют ввести до конца года. Инвестиции компании в угледобычу за девять месяцев текущего года составили 6 млрд грн. До конца года планируется увеличить их до 7,7 млрд грн.

Кроме того, за девять месяцев этого года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали 982 единицы горно-шахтного оборудования. Среди ключевой продукции – 10 новых проходческих и очистных комбайнов.

"Это позволит усилить надежность работы украинских ТЭС в течение зимы, обеспечив их достаточным объемом топлива", – отметили в компании.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы врагом почти в 190 раз.