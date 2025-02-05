ДТЭК ввел в работу первые в 2025 году угольные скамьи для стабильного прохождения зимы

С начала 2025 года шахтеры ДТЭК ввели в работу первые две угольные лавы, чтобы теплоэлектростанции имели уголь для прохождения зимы.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Угледобывающие предприятия ДТЭК продолжают работать для обеспечения тепловых электростанций углем, особенно во время прохождения отопительного сезона.

В частности, в январе шахтеры компании ввели в работу две угольные скамьи.

"Наша задача, как и других генерирующих мощностей, – поддерживать надежность работы энергетической системы Украины и обеспечивать светом украинцев. Должны думать не только об этом отопительном сезоне, а уже готовиться и к летним пиков потребления и к следующей зиме. Работаем всей командой – и энергетики, и шахтеры, и машиностроители. Уже сейчас вводим угольные ряды, чтобы иметь стабильное поступление ресурса для наших ТЭС", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в угледобычу 7,5 млрд грн.

Эти средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.