ДТЭК получил престижную награду в США за строительство Тилигульской ВЭС во время войны

Компания ДТЭК ВИЭ получила награду американского журнала POWER за мужество и несгибаемость энергетиков компании, которые построили I очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт, несмотря на полномасштабную войну всего в 100 километрах от линии фронта.

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Об этом сообщают в компании.

"Мы тронуты поддержкой от коллег энергетиков. На этом мероприятии мы представляли не только ДТЭК, но и всех энергетиков Украины, которые вносят свой вклад в победу нашей страны", – подчеркнул директор ДТЭК Тилигульской ВЭС Олег Соловей.

Как отмечается, на обложку сентябрьского выпуска журнала POWER magazine попала первая турбина Тилигульской ВЭС, построенная во время войны.

По словам генерального директора Александра Селищева, достроить I очередь ветроэлектростанции для компании было очень важной задачей, несмотря на все сложности и условия военного времени.

"Большая часть строительства пришлась на блекаут, топливный кризис, сильнейшие обстрелы критической инфраструктуры со стороны врага. Однако Украина нуждалась в дополнительных киловаттах электроэнергии. Поэтому для всей команды ДТЭК ВСЭ это было очевидным и единственным возможным решением - надо строить", - отметил Селищев.

Напомним, в мае 2023 года ДТЭК запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС, расположенной на территории Николаевской области. 19 турбин ВЭС имеют установленную мощность 114 МВт и производят до 390 000 кВт-ч. Компания уже заложила фундаменты для установки еще 64 турбин второй очереди строительства Тилигульской ВЭС.