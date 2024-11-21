Долги Гарпока за 'зеленую' энергетику отпугивают иностранных инвесторов, – Верещинская

Международные инвесторы не заинтересованы вкладывать большие средства в строительство станций "зеленой" энергетики в Украине и участвовать в "зеленых" аукционах, пока государство не решит проблему многомиллиардных задолженностей ГП "Гарантированный покупатель" за "зеленую" энергию.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Мы об этом говорим почти два года. У нас не решен вопрос офтейки. То есть инвестору, который построит новую генерацию, некому ее гарантированно продать", – сказала Верещинская.

По ее словам, сейчас "Гарантированный покупатель" может быть таким офтейкером, однако инвесторы не соглашаются на такое сотрудничество из-за многомиллиардных долгов и потому не участвуют в "зеленых" аукционах.

"Многие имеют большую проблему иметь контрагентом государственную компанию, которая им задолжала по "зеленому" тарифу все эти предыдущие годы. Это будет основным препятствием для многих инвесторов на этом аукционе и на будущих аукционах", – подчеркнула Верещинская.

Она отметила, что в Украине по умолчанию стоимость новых проектов энергетики дороже, чем в других странах, поэтому Украине нужно прилагать усилия, чтобы заинтересовать международные финансовые организации или банки финансировать проекты ВИЭ в Украине.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.