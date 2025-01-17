Дело о миллиардной коррупции в Фонде госимущества: в Италии арестовали элитную яхту сообщника Сенниченко

В Италии арестована элитная яхта соруководителя преступной организации в Фонде госимущества Украины (ФДМУ) – то есть в "деле Сенниченко" (экс-главы фонда Дмитрия Сенниченко). Судно премиум-класса оценивается в 5,5 млн евро. Вероятно, его владельцем является подозреваемый в афере на отмывании 10 млрд грн Андрей Гмырин, который находится в розыске.

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Об аресте сообщили 17 января в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Отмечается, что аресту способствовали представители правоохранительных органов Италии и Франции.

"Элитная яхта соруководителя преступной организации в ФГИУ арестована в Италии... В рамках совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество", – говорится в сообщении.

Также указано, что ранее во Франции также была арестована недвижимость подозреваемых в "деле Сенниченко" на 6,5 млн евро. А в Австрии под арест попали элитные авто.

В сообщении НАБУ подчеркивается, что речь идет о деятельности преступной организации в ФДМУ, по которой уже завершено следствие. Схема привела к ущербу государству на сумму более 700 млн грн. Фигурантов дела также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.

Ранее расследование СМИ установило, что один из подозреваемых по этому громкому делу, а именно Андрей Гмырин, находясь за границей, зарегистрировал бизнес и приобрел элитное имущество, в том числе яхту. В целом семья Гмырина владеет компаниями в ОАЭ и Хорватии, яхтой, виллой и земельными участками на Французской Ривьере.

Среди прочего сообщалось о яхте Cranchi Settantotto 78 стоимостью около 5,5 млн евро. Эти данные совпадают с описанием судна и фото, опубликованными НАБУ. Журналисты отмечали, что яхту приобрела компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По информации расследователей, формальным владельцем этой компании является украинец Евгений Головин – дубайский бизнес-партнер Гмырина.

По данным следствия, Гмырин вместе с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях, которые были подконтрольны фонду. В ходе расследования было установлено, что организаторы в 2020-2021 годах способствовали назначению на руководящие должности госпредприятий Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) подконтрольных им людей.

Те в свою очередь способствовали подписанию контрактов с подконтрольными подозреваемым компаниями, чтобы предприятия продавали этим фирмам товар по заниженным ценам. Сенниченко и Гмырина, работавшего в Фонде до 2017 года, следствие называет организаторами схемы. Также по делу фигурируют еще десять подозреваемых. Восьмеро выехали за границу и находятся в розыске, в том числе сами Сенниченко и Гмырин.

В настоящее время Сенниченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мера избрана заочно, поскольку экс-чиновник состоит в международном розыске. Журналисты утверждают, что он может находиться в Испании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на март 2023 года Сенниченко уже год как не проживал в Украине. Ему разрешили уехать во Францию, вероятно, за прежние заслуги перед НАБУ – по некоторым данным, экс-чиновник работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров.

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